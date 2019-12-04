Украинский танк Т-80БВ прошел "коньячный тест"

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"Харьковский бронетанковый завод" показал точность работы стабилизатора 125-мм орудия, состоящего на вооружении основного боевого танка Т-80БВ. Это стало ответом на подобную акцию, проведенную на аналогичном предприятии во Львове в сентябре текущего года.

Суть мероприятия состоит в размещении бокала с пивом на пушке. При этом, как утверждается, он не закрепляется, несмотря на то, что боевая техника находится в движении. Она имеет массу в почти 50 тонн, вес орудия достигает 2,5 т, а его длина свыше шести метров.

Как поясняет украинское издание Defence Express, подобные демонстрации доказывают точную наводку пушки на цель. Вне зависимости от рельефа трассы, танк способен ликвидировать ее первым же снарядом.

Если во Львове ограничились ездой с пивной кружкой, то в Харькове решили проявить оригинальность, разметив на орудии бокал с коньяком.

И оба теста харьковский Т-80БВ прошел на отлично

- отмечает Defence Express.

Как оно указывает, инициаторами акции стали танкисты бундесвера, проделавшие подобные "фокусы" на немецком ОБТ Leopard 2А4. После публикации соответствующего видео в 2015 году данная акция стала проводиться повсеместно. Не остались в стороне от нее и на Украине.