В Сети появилось фото российского боевого робота "Уран-9"

Первая фотография, предположительно, российского многофункционального роботизированного комплекса "Уран-9", сделанная в Сирии, появилась в интернете. Снимок на странице в Twitter опубликовал пользователь Abraxas Spa.

Russian Uran-9 armed UGV somewhere in Syria pic.twitter.com/056huUSZSI — Abraxas Spa (@AbraxasSpa) December 1, 2019

В какой именно провинции Сирийской Арабской Республики сделано фото, автор не уточнил, отмечает в понедельник, 2 декабря, "Федеральное агентство новостей".

Боевой роботизированный комплекс "Уран-9" в январе принят на вооружение армии России. Установка весит более 10 т. Комплекс вооружен 7,62-миллиметровым пулеметом, реактивными огнеметами "Шмель-М", 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и комплексом "Атака" с противотанковыми ракетами.

"Ураны" предназначены для огневой поддержки, ведения разведки и уничтожения бронетехники противника.