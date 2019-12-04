Войти
Известия.ru

В Сети появилось фото российского боевого робота "Уран-9"

643
0
+2
Источник изображения: Фото: twitter.com

Первая фотография, предположительно, российского многофункционального роботизированного комплекса "Уран-9", сделанная в Сирии, появилась в интернете. Снимок на странице в Twitter опубликовал пользователь Abraxas Spa.


В какой именно провинции Сирийской Арабской Республики сделано фото, автор не уточнил, отмечает в понедельник, 2 декабря, "Федеральное агентство новостей".

Боевой роботизированный комплекс "Уран-9" в январе принят на вооружение армии России. Установка весит более 10 т. Комплекс вооружен 7,62-миллиметровым пулеметом, реактивными огнеметами "Шмель-М", 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и комплексом "Атака" с противотанковыми ракетами.

"Ураны" предназначены для огневой поддержки, ведения разведки и уничтожения бронетехники противника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
2А72
Атака
Уран-9
Шмель-М
Проекты
ИТ
Робот
РТК
Похожие новости
03.12.2019
Сирийский опыт: появилось новое фото ракетно-пушечного "Урана-9"
05.04.2019
Разработчики устранили недостатки боевого робота "Уран-9"
19.06.2018
Появились первые изображения роботизированной БМПТ и штурмового танка
16.05.2018
"Революционное оружие России": чем "Ураны" удивили американские СМИ
12.04.2018
В Параде Победы могут быть задействованы робототехнические комплексы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.12 17:02
  • 13
Сплошное поле: новейшая система "Контейнер" защитит Россию
  • 04.12 16:49
  • 5
Боевые лазеры для уничтожения крылатых ракет испытают в США
  • 04.12 15:47
  • 1
Появилось новое направление отечественного вертолетостроения
  • 04.12 15:39
  • 1
Заклинатели "Боингов"
  • 04.12 15:28
  • 1
Трамп захотел от стран НАТО выделения на оборону четырёх процентов от ВВП
  • 04.12 15:24
  • 1
В Сирии подорвали броневик военной полиции РФ
  • 04.12 15:20
  • 31
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 04.12 15:15
  • 1
Глава МИД Украины - членам НАТО: мы защищаем восточный фланг альянса
  • 04.12 15:08
  • 26
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 04.12 15:05
  • 1
"Делаем, что хотим": Трамп не отдаст нефть Дамаску
  • 04.12 14:34
  • 3
США не слушаются кураторов
  • 04.12 14:11
  • 3
Aktuálně (Чехия): Эммануэль Макрон — русский агент?
  • 04.12 11:40
  • 3
В Феодосии спущен на воду малый ракетный корабль "Вихрь" проекта 22800
  • 04.12 11:01
  • 10
Ядерный экспресс. Почему ракетные поезда России не давали США покоя
  • 04.12 10:06
  • 62
Магистраль из советского прошлого