"Белые каски" сняли новый фейк о наших летчиках в Сирии

Организация "Белые каски", скандально известная по постановочным съемкам "химических атак" и мнимых бомбардировок гражданских объектов в Сирии, а также так называемая "Сирийская обсерватория по правам человека" снова попали в мировые новостные ленты. На сей раз в связи с публикацией в американской газете The New York Times.

Там со ссылкой на кадры, предоставленные "Белыми касками", воздушных ударов по лагерям беженцев утверждается: эти авиационные атаки в августе 2019 года провели российские летчики.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков прокомментировал это так: "Как и полтора месяца назад, нелепые обвинения авторов фейка построены на видеоролике неизвестного происхождения с мелькающими на фоне капитальных зданий (!) "лагеря беженцев" мошенниками из "Белых касок"; кадрах синего неба, в котором должен был находиться российский самолет и обрывках русских фраз, якобы принадлежащих летчикам ВКС России".

В материале The New York Times подчеркивается: журналисты приложили титанические усилия на "расшифровку" в течение многих месяцев переговоров летчиков. "К разочарованию заказчиков данного фейка, вынуждены повторно напомнить, что передача координат целей летчикам российских бомбардировщиков или доклады о выполнении ими задач не осуществляется голосом в открытом радиоэфире", - заявил Конашенков.

Все остальные псевдодоказательства он назвал примитивными, беспредметными и по-русски называющимися "пальцем в небо". На что в действительности потратили долгие месяцы и редакционные деньги журналисты NYT, по словам генерала, остается только гадать.

В минобороны особо подчеркнули, что по "совпадению" 27 ноября, то есть за несколько дней до опубликования The New York Times скандального материала, ранее прославившаяся своими фейками британская "Сирийская обсерватория по правам человека" неожиданно сообщила: как раз в октябре подписано соглашение с газетой NYT о совместном проведении "расследований" военных преступлений в Сирии.

Передача целей ВКС и доклады о задании не выполняются голосом, поэтому их "расшифровка" - фейк

- Поэтому, если в связи с прошлым, октябрьским, фейком The New York Times мы выражали сожаление, что серьезное издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и их приспешников в "Белых касках", то в данном случае оно неуместно, - все произошло по обоюдному согласию, - отметил официальный представитель Минобороны России.

Юрий Гаврилов