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Военное обозрение

"Сюрприз врагу": Иран начал массовый выпуск крылатых ракет Jask

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Источник изображения: http://www.defense-arabic.com/

Военно-морские силы Ирана приступили к массовому производству крылатых ракет “Джаск” собственной разработки.

Начальник ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади объявил о массовом производстве ракеты Jask во время посещения в субботу выставки, демонстрирующей ряд последних достижений Тегерана. С его слов, все подводные лодки сил будут оснащены данным оружием. При этом ожидается, что дальность действия ракеты будет “существенно” увеличена в будущем.

Командующий добавил, что оружие, разработанное в рамках проекта "Джаск-2", позволит ВМФ поражать цели на дальних расстояниях. Как он пояснил, ракета "наверняка станет серьезным сюрпризом для врага".

Еще один проект, получивший обозначение “Джаск-3”, находится в стадии разработки, заявил Ханзади. Благодаря ему появится возможность использовать на подводных лодках более широкий спектр ракет.

Также в субботу были представлены пять других новых творений Тегерана: беспилотник “Пеликан”, морская мина “Садаф-2”, система позиционирования “Сорен”, управляемая бомба “Балабан” и учебное судно “Локман”.

Как утверждается, система позиционирования Soren позволит иранским субмаринам вести слежение за целями без использования технологии глобальной системы позиционирования (GPS), действуя незаметно под водой. БПЛА Pelikan, оснащенный четырьмя двигателями, осуществляет вертикальный взлет и посадку.

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Страны
Иран
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GPS
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