Равнение на гиперзвук: корабли проекта "Удалой" получат "Цирконы"

Президент России Владимир Путин, открывая серию совещаний по военному строительству и развитию ВС, поставил задачу наращивать боевые возможности российского ВМФ. По словам президента, особое внимание стоит обратить на боевые корабли и подводные лодки, вооруженные гиперзвуковыми ракетами "Циркон", так как они позволят сохранить стратегическую стабильность. Ранее сообщалось, что это оружие должны получить фрегаты проекта 22350 типа "Адмирал Горшков". Также "Цирконами" оснастят большие противолодочные корабли проекта 1155 "Удалой", об этом "Известиям" сообщили источники в оборонно-промышленном комплексе и ВМФ РФ.

Президент России Владимир Путин, открывая серию совещаний по военному строительству и развитию ВС, поставил задачу наращивать боевые возможности российского ВМФ. По словам президента, особое внимание стоит обратить на боевые корабли и подводные лодки, вооруженные гиперзвуковыми ракетами "Циркон", так как они позволят сохранить стратегическую стабильность. Ранее сообщалось, что это оружие должны получить фрегаты проекта 22350 типа "Адмирал Горшков". Также "Цирконами" оснастят большие противолодочные корабли проекта 1155 "Удалой", об этом "Известиям" сообщили источники в оборонно-промышленном комплексе и ВМФ РФ.

В приоритете — "Циркон"

В начале заседания Владимир Путин отметил, что в этом году корабли российского флота успешно решали задачи в акваториях Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Они защищали судоходство и противодействовали пиратству в Южно-Китайском море, в районах Аденского залива, Малаккского и Сингапурского проливов, а также в Карибском бассейне. Всего было выполнено 111 походов, в которых приняли участие 70 надводный боевых кораблей и 27 судов обеспечения, а также 15 многоцелевых подводных лодок.

К учениям "Океанский щит — 2019" впервые привлекалась морская авиация всех четырех флотов. На Северном флоте морские пехотинцы высаживались на не оборудованное заполярное побережье и острова. Также были отработаны действия по защите морской экономической деятельности на Арктическом шельфе.

По словам президента, нужно и дальше развивать современный, высокотехнологичный и сбалансированный по составу Военно-морской флот, продолжать его оснащение вооружением и техникой последних поколений.

Большой противолодочный корабль проекта 1155 "Удалой" Северного флота "Адмирал Левченко" на причале Североморска Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

— В ближайшие годы необходимо активно наращивать боевые возможности флота, — заявил Владимир Путин. — Во многом это зависит от планового поступления в боевой состав ВМФ фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение гиперзвуковых ракет "Циркон" — это оружие становится чрезвычайно важным для сохранения стратегической стабильности, — а также эсминцев и универсальных десантных кораблей.

Также глава государства обратил внимание на диверсификацию производства, отметив, что во всём мире военно-морские исследования и перспективные разработки — это локомотив роста для целых направлений науки и отраслей экономики.

БПК станут фрегатами

Большие противолодочные корабли (БПК) проекта 1155 "Удалой" в ближайшее время превратят в мини-крейсеры. В Минобороны уже принято принципиальное решение о начале работ по их модернизации. В частности, подготовлен проект, который потребует внесения серьезных изменений в архитектуру корабля, отметили источники "Известий" в Минобороны и ОПК. Например, предусмотрена установка универсальных пусковых установок, которые в перспективе можно будет использовать для пуска не только "Калибров", но и"Цирконов".

Также известно, что обновленные БПК проекта "Удалой" после модернизации официально перейдут в класс фрегатов, и с водоизмещением 7,5 тыс. т станут самыми большими кораблями такого класса в ВМФ РФ. Для сравнения, у новейших фрегатов проекта 22350 типа "Адмирал Горшков" водоизмещение 5,4 тыс. т. Сильнее и больше "Удалых" из надводных кораблей только ракетные проекта "Атлант" и атомные крейсеры проекта "Орлан", имеющие водоизмещение больше 11 тыс. и 25 тыс. т соответственно.

По своей огневой мощи обновленные "Удалые" будут ближе к крейсерам, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Боевые возможности корабля возрастут многократно, — рассказал "Известиям" эксперт. — А флот получит универсальный корабль. Теперь БПК сможет бороться успешно не только с подлодками, но и надводными кораблями, и даже их соединениями. Залп крылатых ракет типа "Калибр" и тем более "Циркон" не сможет отразить даже авианосная ударная группировка. Кроме того, новое вооружение также позволит наносить удары по важным наземным целям — штабам, аэродромам и важным узлам коммуникаций в прибрежных районах.

При этом корабль не утратит своих противолодочных качеств и останется опасным противником для субмарин врага, отметил адмирал.

Гиперзвуковые ракеты — это эффективное оружие сдерживания. Они могут поражать авианосные группировки, крупные надводные корабли и наземные цели. Ракеты способны разгоняться до скорости 8 Махов и поражать цели на расстоянии до 500 км.

Перехватить их практически невозможно. Причина в том, что скорость в 2,5 Маха является предельной для современных средств ПВО — зенитные ракеты просто не в состоянии догнать гиперзвуковые "Цирконы".

Надежные и мощные

В 1990-е и 2000-е годы БПК данного проекта чаще других кораблей оказывались в отдаленных точках планеты, рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— В этих кораблях было воплощено множество решений советского ОПК, благодаря чему они были очень надежными, — рассказал эксперт "Известиям". — Удачная газотурбинная силовая установка позволяла без поломок совершать дальние переходы, месяцами находясь вдали от российских военно-морских баз.

Тем не менее работы по модернизации напрашивались давно — многие из БПК находятся в строю более 35 лет. За это время системы вооружений и управления кораблей продвинулись далеко.