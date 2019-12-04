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Интерфакс-АВН

Американские сенаторы призвали Помпео ввести санкции против Турции за приобретение С-400

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Прибытие С-400 в Турцию
Прибытие С-400 в Турцию.
Источник изображения: www.msb.gov.tr.

Вашингтон. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские сенаторы Крис Ван Холлен и Линдси Грэм призвали в понедельник госсекретаря США Майка Помпео ввести санкции в рамках закона CAATSA против Турции в ответ на приобретение Анкарой российских систем ПВО С-400.

"Терпеть уже нет смысла. Пришло время, чтобы вы применили закон. Не сделать этого - направить чудовищный сигнал другим странам, что они могут игнорировать американские законы без последствий", - говорится в письме, подписанном сенаторами и направленном Помпео.

В нем сенаторы напоминают госсекретарю США о том, что он сам делал заявление о том, что против Турции должны быть введены санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

"Вы были правы, когда делали это заявление", - считают сенаторы.

Они подчеркивают, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не говорил, что его страна собирается изменить свое решение относительно С-400.

"И администрация, и конгресс неоднократно предупреждали президента Эрдогана, что его решение двигаться вперед с С-400 требует ввода американских санкций. Несмотря на недавний визит Эрдогана в Белый дом, он не давал никаких публичных заявлений о том, что он собирается изменить курс", - говорится в письме сенаторов.

Вашингтон грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских систем С-400. США также исключили Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за поставок Турции С-400.

В октябре 2019 года республиканец Грэм и демократ Ван Холлен разработали законопроект, предусматривающий введение санкций против Турции в связи с покупкой у России С-400. Документ, в частности, как раз предусматривал введение ограничительных мер в рамках CAATSA.

США считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках F-35. Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.

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США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
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