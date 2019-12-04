Астронавты Морган и Пармитано завершили третий этап ремонта спектрометра на МКС

Работы велись в течение почти шести часов

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Американский и итальянский астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано успешно завершили в понедельник третий этап ремонта размещенного на поверхности Международной космической станции (МКС) магнитного альфа-спектрометра. Трансляция с борта МКС шла на сайте NASA.

Астронавты вышли из шлюзового отсека Quest в 06:32 по времени восточного побережья США (14:32 мск) и за 5 часов 56 минут работы в открытом космосе сняли ранее установленные заглушки на восьми трубках охладителя магнитного альфа-спектрометра, подключили к ним новую систему циркуляции сжиженного углекислого газа. Кроме того, они выполнили одну из задач, которая планировалась на следующий выход в космос, установив теплозащитный экран над той частью спектрометра, которая обращена к Земле.

Для ремонта спектрометра запланировано в общей сложности четыре выхода в космос. Ранее астронавты выходили в космос 15 и 22 ноября. Сроки проведения следующего выхода в космос будут определены после того, как к МКС пристыкуется грузовой корабль Dragon, который планируется вывести на орбиту 4 декабря.

Магнитный альфа-спектрометр - прибор массой 7,5 т, на изготовление которого потребовалось 14 лет и $1,5 млрд. Он был доставлен на МКС на борту шаттла Endeavour в мае 2011 года. В его создании принимали участие 56 институтов из 16 стран, включая Россию. С помощью этого аппарата ученые надеются найти следы антиматерии, изучить состав и энергетический спектр первичных космических лучей, что поможет понять, как образовалась Вселенная.

Предполагалось, что спектрометр проработает без серьезных проблем 10-18 лет, однако поломки начались спустя уже три года после ввода его в эксплуатацию. В случае успешного ремонта исследования с помощью него можно будет продолжать до 2024 года.

Помимо Моргана и Пармитано, на МКС сейчас работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, а также американки Кристина Кук и Джессика Меир.