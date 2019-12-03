Путин подписал закон о порядке обеспечения военнослужащих жильем

Президент России Владимир Путин подписал закон, который сохраняет право на получения жилья для военных, которые были обеспечены квартирами в качестве членов семьи других военнослужащих до прихода в армию. Документ опубликован в понедельник, 2 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

Изменения вносятся в ст. 15 Федерального закона "О статусе военнослужащих".

Ранее законодательно было запрещено обеспечивать военнослужащего, являющегося членом семьи лица, проходящего военную службу по контракту и включенного в реестр участников накопительно-ипотечной системы (НИС), жилым помещением другим способом, нежели путем приобретения или строительства жилых помещений по этой программе, сообщает агентство городских новостей "Москва".

С инициативой о принятии закона выступила группа депутатов во главе с первым заместителем председателя комитета Госдумы по обороне Андреем Красовым.

Ранее в этот же день Путин подписал закон о предустановке отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны и компьютеры для их продажи на территории России.