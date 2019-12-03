В Калининградской области появится мотострелковая дивизия

В Калининградской области в следующем году планируют развернуть мотострелковую дивизию. Самый западный регион России - Калининградская область - по сути, является "костью в горле" для НАТО.

Этот российский анклав мешает западным военным создать оперативный район между Польшей и Прибалтикой. Именно поэтому все чаще у западных аналитиков, которые отражают мнение высокопоставленных чиновников блока, проскальзывают различные сценарии начала военных действий в Европе. В них ключевую роль играет именно захват Калининградской области.

Сейчас к границам анклава стянуты достаточно крупные силы - со стороны Польши бронетанковая бригада, со стороны Балтии несколько пехотных батальонов. На захват области западные эксперты отводят не более трех суток. Несмотря на то, что в России неоднократно заявляли о том, что планов по захвату наших соседей никогда не готовили, концентрация сил НАТО вокруг региона становится тревожной. Чтобы нивелировать ситуацию, решено усилить оборону Калининградской области.

Как сообщили на Балтийском флоте, в следующем году в регионе будет сформировано еще одно мотострелковое соединение с местом дислокации в Калининградской области.

По данным агентства Интерфакс, речь идет о полноценной мотострелковой дивизии, которая появится на наших западных рубежах.

По мнению военного эксперта, главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, такое решение абсолютно оправданно.

"Хочу напомнить, что при Советском Союзе в регионе была развернута целая армия, потому что в СССР понимали, что анклав является первоочередной целью для НАТО. К сожалению, в наше время эта мощная группировка пошла "под нож" и постоянно сокращалась", - рассказал эксперт.

Появление нового мотострелкового соединения направлено на то, чтобы усилить оборону региона

По его данным, сейчас в регионе дислоцируется 11-й армейский корпус, в который, возможно, и вольется новая дивизия.

"Североатлантический блок развивает свою инфраструктуру вблизи российских границ и в Прибалтике, и в Польше, там развертывается достаточно крупная оперативная группировка. Думаю, что появление новой дивизии как раз направлено на то, чтобы усилить оборонительные способности региона", - предположил эксперт.

По его мнению, сейчас тех сил, которые находятся в области, явно недостаточно для организации эффективной обороны. "Тем более там фактически два фронта, и дивизия нужна для того, чтобы в случае необходимости качественно организовать оборону.

"Конечно, в случае гипотетического развертывания оперативной наступательной группировки НАТО в Польше и Прибалтике мы тоже не будем сидеть в ожидании и также будем усиливать группировку в регионе, перебрасывая часть сил из России. Однако новая дивизия нужна именно для предотвращения внезапно возникающих поползновений", - подчеркнул Мураховский.

Он напомнил, что в НАТО планируют к исходу 2020 года иметь на границах области 30 батальонно-тактических групп, 30 кораблей, 30 эскадрилий ВВС, которые могут развернуться в этом регионе за 30 суток. И появление нового соединения - это противодействие таким угрозам.

Сейчас в Калининградской области развернуты береговые ракетные комплексы"Бал", которые контролируют восточную часть Балтийского моря. Воздух прикрывают новейшие зенитно-ракетные системы. Усиление дивизией позволит прикрыть регион с суши.

Александр Степанов