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РИА Новости

КНДР построила десятки новых площадок для пусков ракет, сообщили СМИ

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Запуск ракет в КНДР
Запуск ракет в КНДР.
Источник изображения: © AP Photo / KRT

ТОКИО, 2 дек - РИА Новости. Северная Корея с лета этого года построила несколько десятков бетонных площадок, с которых можно производить пуски межконтинентальных ракет с мобильных установок, сообщила газета "Асахи" со ссылкой на американские и южнокорейские источники.

По данным газеты, площадки шириной до нескольких десятков метров предназначены для того, чтобы менять точки пуска ракет, затрудняя возможность предварительного определения их места расположения.

Как отмечает "Асахи", военно-морские силы самообороны Японии с начала ноября развернули в Японском море военные корабли с многофункциональной боевой системой "Иджис" на случай "военных провокаций" Северной Кореи.

КНДР в последнее время провела серию испытаний реактивных систем залпового огня (РСЗО) крупного калибра, пока воздерживаясь от пусков межконтинентальных баллистических ракет. Однако на фоне отсутствия прогресса на американо-северокорейских переговорах возникают опасения, что Пхеньян вернется к испытаниям МБР.

В ночь на 30 ноября КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Высота полета в максимальной точке составила 4475 километров, дальность полета - 950 километров. Полет продолжался 53 минуты, она упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори.

Военные эксперты Японии и США тогда также посчитали, что ракета была способна преодолеть расстояние в 13 тысяч километров и достичь Вашингтона.

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Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Продукция
DD25
Иджис
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