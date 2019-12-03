КНДР построила десятки новых площадок для пусков ракет, сообщили СМИ

ТОКИО, 2 дек - РИА Новости. Северная Корея с лета этого года построила несколько десятков бетонных площадок, с которых можно производить пуски межконтинентальных ракет с мобильных установок, сообщила газета "Асахи" со ссылкой на американские и южнокорейские источники.

По данным газеты, площадки шириной до нескольких десятков метров предназначены для того, чтобы менять точки пуска ракет, затрудняя возможность предварительного определения их места расположения.

Как отмечает "Асахи", военно-морские силы самообороны Японии с начала ноября развернули в Японском море военные корабли с многофункциональной боевой системой "Иджис" на случай "военных провокаций" Северной Кореи.

КНДР в последнее время провела серию испытаний реактивных систем залпового огня (РСЗО) крупного калибра, пока воздерживаясь от пусков межконтинентальных баллистических ракет. Однако на фоне отсутствия прогресса на американо-северокорейских переговорах возникают опасения, что Пхеньян вернется к испытаниям МБР.

В ночь на 30 ноября КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Высота полета в максимальной точке составила 4475 километров, дальность полета - 950 километров. Полет продолжался 53 минуты, она упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори.

Военные эксперты Японии и США тогда также посчитали, что ракета была способна преодолеть расстояние в 13 тысяч километров и достичь Вашингтона.