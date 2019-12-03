Военный эксперт оценил создание радиолокационного поля вдоль границ РФ

Россия создаст сплошное радиолокационное поле, фиксирующее пуски крылатых ракет, а также полеты боевой авиации. Военный эксперт Юрий Кнутов в эфире радио Sputnik объяснил, в чем состоит отличие от нынешней системы ПРО.

Вдоль российских границ будет создано сплошное радиолокационное поле, которое позволит своевременно фиксировать пуски крылатых ракет, а также полеты боевой авиации и других воздушных целей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Сейчас в России действует сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. В систему входят РЛС типа "Воронеж", позволяющие отследить пуски баллистических ракет.

Теперь же в строй входят загоризонтные станции типа "Контейнер" – первая начала работу в минувшее воскресенье в Мордовии.

Об особенностях станций в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

"Станция "Контейнер" обладает уникальными возможностями. Обычные РЛС видят до горизонта, дальность 110-130 километров, а вот такие станции, как "Контейнер", дают излучение до ионосферы. Таким образом, "мертвая зона" находится на территории нашей страны, а все, что касается угроз со стороны стран блока НАТО, просвечивает. Эти станции видят даже такие самолеты, как F-35, изготовленные по технологии стелс. Мы закрыли очень серьезную проблему – на расстоянии до двух тысяч километров мы можем видеть все цели", - сказал Юрий Кнутов.

По его словам, на этом работа не закончена.

"Следующее направление – север, со стороны Арктики, там самое короткое расстояние от США до России. Если, не дай Бог, будет удар крылатыми ракетами, его надо заранее обнаружить. Такие станции позволят его обнаружить за две тысячи километров и отразить практически со стопроцентной вероятностью. Сейчас станции "Воронеж" закрыли все пространство от удара межконтинентальных баллистических ракет. Они смотрят вверх, и все ракеты на максимальной дальности обнаруживают. У нас С-400 может с этим бороться, С-500 на подходе. Я считаю, это уникальные решения, призванные защитить всю Россию от возможных военных угроз и применения самых современных средств, включая перспективное гиперзвуковое оружие, которое только появится в странах НАТО", - отметил Юрий Кнутов.