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РИА Новости

"Готовы к предметным переговорам". МИД Германии о взаимодействии с РФ

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Главы МИД Германии и России Франк-Вальтер Штайнмайер и Сергей Лавров
Главы МИД Германии и России Франк-Вальтер Штайнмайер и Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 2 декабря/ Радио Sputnik. Государственный министр в МИД ФРГ Нильс Аннен объявил о готовности Берлина наладить окно диалога с Россией после того, как в НАТО выразили готовность протянуть руку РФ. Об этом он сообщил РИА Новости.

"Рука НАТО в сторону России остается протянутой. В рамках текущих решений НАТО Германия выступает за то, чтобы сохранять окно диалога с Россией открытым и сделать переговоры предметными. Но Россия также должна внести свой вклад в это", – заявил Аннен.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг до этого отмечал, что на планируемой 3-4 декабря в Лондоне встрече лидеров стран НАТО планируется затронуть вопрос координации политики в отношении РФ и ситуации после распада договора по РСМД.

Кроме того, на минувшей неделе высокопоставленный представитель администрации США разъяснил, что к теме отношений НАТО и России обязательно обратятся на встрече лидеров альянса в Лондоне.

Он дополнил, что РФ, скорее всего, станет предметом "интереса и обеспокоенности" на саммите, в частности, "угроза территориальному суверенитету и гибридная угроза, исходящие от России, являются поводом для очень глубокого беспокойства для многих членов и, определенно, для нас".

Российские власти обратились к НАТО с призывом пересмотреть сложившиеся отношения, несмотря на разногласия по ряду вопросов. Такое заявление сделал в понедельник посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью британскому телеканалу Channel 4.

Накануне саммита НАТО глава российского диппредставительства пояснил, что слова об угрозе, исходящей от России, являются своего рода "фейком", так как РФ даже не наращивает свои военные силы у границ западных стран. Тем не менее, Москва внимательно следит за действиями Североатлантического альянса и старается реагировать на них.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Алиханов высказался о "захвате" Калининградской области силами НАТО.

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Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Проекты
NATO
РСМД
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