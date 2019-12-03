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Известия.ru

"Роскосмос" заявил о собранной ракете с космическим грузовиком "Прогресс"

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Источник изображения: Фото: Роскосмос

На космодроме Байконур специалисты предприятий ракетно-космической отрасли завершили общую сборку ракеты "Союз-2.1а" с космическим грузовым кораблем "Прогресс МС-13", сообщает "Роскосмос" в понедельник, 2 декабря.

После сборки ракета-носитель получила заключение о готовности к вывозу и установке на стартовом комплексе площадки №31. Пуск запланирован на 6 декабря в 12:34 мск. Стыковка с МКС состоится 9 декабря.

"Союз-2.1а" и космический грузовик "Прогресс МС-13" доставят на борт МКС 700 кг топлива и газов, 420 л воды, стандартные рационы питания, а также более тонны различного оборудования и грузов, включая ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, приборы для научно-исследовательских экспериментов, санитарно-гигиенические и медицинские средства. Кроме того, экипаж получит новую беговую дорожку для поддержания физической формы в условиях невесомости.

Ранее, 25 ноября, сообщалось, что запуск грузового корабля "Прогресс МС-13" перенесен с 1 на 6 декабря из-за проблем с одним из кабелей.

24 октября национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) попросило "Роскосмос" перенести запуск "Прогресса" с 6 декабря на другую дату, чтобы не мешать стыковке американского грузового корабля Dragon, намечающейся на этот же день.

В июле космический грузовик "Прогресс МС-12" установил новый рекорд времени полета МКС. Корабль добрался до станции на три минуты быстрее предыдущего "Прогресса", полет которого длился 3 часа 21 минуту.

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