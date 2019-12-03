"Большой сюрприз". В России оценили заявление Киева о рынке оружия

Руководство оружейного концерна "Укроборонпром" заявило об "опережении" Украиной России на рынке экспорта вооружений. Законодатели и эксперты рассказали, для кого из крупных военных экспортеров заявление украинской стороны будет открытием.

МОСКВА, 2 декабря/ Радио Sputnik. Российские парламентарии и военные эксперты оценили слова руководства концерна "Укроборонпром" о том, что Украина опередила РФ на рынке экспорта вооружений, и объяснили, почему такими заявлениями Киев делает себе только хуже.

Ранее генеральный директор украинского оружейного концерна Мустафа Найем заявил, что предприятие "выигрывает" у России на внешних рынках благодаря "огромному интеллектуальному потенциалу" Украины в этой сфере, обслуживанию советской техники и поставке комплектующих к ней.

Появление "конкурента" на рынке вооружений в лице Украины будет неожиданностью для США, отметил в интервью RT первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

"Если украинская сторона поставляет какие-то системы вооружения на внешний рынок, то, я думаю, это будет очень большим сюрпризом для США, которые постоянно расширяют свой рынок вооружений и очень борются за него, всячески пытаются влиять и давить на те страны, которые выбирают более конкурентоспособную российскую технику взамен американской", – обратил внимание Александр Шерин.

При этом парламентарий в целом скептически оценил заявление главы "Укроборонпрома".

"Можно, конечно, пытаться поднять какие-то патриотические ноты и пытаться обозначить свою фамилию в СМИ, но все это легко проверяемая информация. Любой украинский школьник может зайти в интернет и через поисковик посмотреть, какой объем средств получает то или иное государство от продажи вооружения на внешнем рынке. И Россия который год занимает уверенное второе место", – сказал Александр Шерин.

В свою очередь, политолог, журналист Юрий Светов отметил, что Украина продолжает жить за счет советского наследия.

"Они, постоянно твердя о том, что Украина якобы была колонией СССР, проводя политику декоммунизации, живут, тем не менее, на наследие от этого "проклятого" СССР. Он же (Найем, – ред.) признает, где они конкурируют с Россией – в обслуживании советской техники. Да, там есть определенный задел, Украина производила часть советских вооружений. Мы ведь как-то обсуждали в эфире, что украинские вооружения поставляются в те страны, куда ООН запретила поставки из-за идущих там конфликтов. Так вот, может, он в этом видит преимущество", – поделился Юрий Светов мнением в разговоре с радио Sputnik.

По его мнению, долго на ремонте советской техники Украина не протянет, поскольку для конкурентоспособности нужно двигаться вперед.

"Эпоха советского вооружения заканчивается. И дальше жить только на его обслуживании, "конкурируя" с Россией, достаточно сложно. Можно посмотреть, какие новые системы Россия поставляет в Турцию, в Грецию, в ряд других государств – там Украине ничего не светит. Но я думаю, что какой-то интеллектуальный потенциал на Украине остался, не все уехали, и если будет разумная кооперация, в том числе с Россией, то тогда Украина чего-то может добиться", – отметил Юрий Светов.

После потери российского рынка экспорт украинских вооружений, включая комплектующие, сократился в четыре раза, напомнил в интервью РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Он отметил, что "в лучшие времена" военный экспорт соседней с РФ страны ежегодно составлял более двух миллиардов долларов. Так, по оценке ЦАМТО, в 2016 году объем экспорта составил 372 миллиона долларов, в 2017 году – 343 миллиона, в 2018 году – 555 миллионов, а по прогнозам на 2019 год составит 517 миллионов долларов. Таким образом, за последние пять лет Украина может занять 18 строчку среди экспортеров оружия, хотя некогда входила в первую десятку.

По словам Игоря Коротченко, в настоящее время Киев получает доход благодаря сбыту вооружений из состава своих вооруженных сил, причем большую часть продает странам Африки. Эксперт подчеркнул, что продавая устаревшее вооружение, Украина занимается демпингом, а доля новых вооружений в общих поставках республики является незначительной.

Концерн "Укроборонпром" – объединение предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины под государственным управлением. Предприятия, которые входят в состав концерна, занимаются разработкой, изготовлением, реализацией, ремонтом и утилизацией вооружения, военной техники и боеприпасов.