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РИА Новости

Путин отметил значение военных технологий для гражданской продукции

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 2 дек - РИА Новости. Перспективные военные технологии и разработки должны стимулировать выпуск востребованной гражданской продукции, заявил президент России Владимир Путин.

"Последовательное развитие ВМФ не должно ограничиваться только рамками военной организации. ...Во всем мире военно-морские исследования и перспективные разработки - это локомотив роста для целых направлений науки и отраслей экономики. И нам нужно, нужно обязательно также добиваться, чтобы перспективные военные технологии и разработки стимулировали выпуск востребованной гражданской продукции",- сказал Путин на совещании в понедельник.

Президент отметил, что для некоторых отраслей и предприятий необходимо создавать стимулы для выполнения этой задачи.

"Чтобы оборонные предприятия и верфи расширяли ее номенклатуру и объемы производства. Я думаю, что здесь есть нам о чем поговорить, потому что в этом отношении отдельные отрасли, предприятия продвинулись заметно, а по некоторым нужно, видимо, дополнительно какие-то стимулы создавать",- добавил он.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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