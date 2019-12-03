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РИА Новости

Столтенберг считает, что НАТО должно улучшить отношения с Россией

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

МОСКВА, 2 декабря/ Радио Sputnik.Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал к улучшению отношений с Москвой.

В интервью журналистам с немецкого телеканала ARD он подчеркнул, что Россия является "крупнейшим соседом" НАТО и останется таковым в будущем.

Столтенберг пояснил, что подход НАТО к отношениям с Москвой заключается в "сдерживании и диалоге".

"Мы должны вести диалог с РФ, чтобы улучшить наши отношения. Но даже без улучшения отношений нам необходимо "справляться" с трудными отношениями с ней. Мы за переговоры по контролю над вооружениями с Россией", ‒ сказал генсек альянса, слова которого приводит News.ru.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Проекты
NATO
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