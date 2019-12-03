Военный эксперт оценил публикацию в США о советском "объекте 279"

National Interest рассказал про советский "супертанк" на случай ядерной войны. В эфире радио Sputnik руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин высказал свою точку зрения по этому вопросу.
Американский журнал National Interest заинтересовал проект советского танка, разработанного для ведения боевых действий во время ядерной войны, пишет РИА Новости.
"Объект 279" создали в конце 1950-х годов, он имел несколько необычных особенностей строения, например, блюдцеобразную форму корпуса, которая, по задумке разработчиков, могла защитить танк и его экипаж от ударной волны ядерного взрыва. Помимо этого, у боевой машины было четыре гусеницы, что должно было увеличить ее проходимость. На все это обращают внимание авторы статьи.
Они также поразились толщине брони, которая составляла 319 мм в башне и 269 мм в самой укрепленной точке корпуса. Эти показатели значительно превосходят характеристики поступившего на вооружение в 1970-х годах знаменитого советского танка Т-72, отмечает издание.
В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин прокомментировал публикацию.