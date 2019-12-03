Военный эксперт оценил публикацию в США о советском "объекте 279"

National Interest рассказал про советский "супертанк" на случай ядерной войны. В эфире радио Sputnik руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин высказал свою точку зрения по этому вопросу.

Американский журнал National Interest заинтересовал проект советского танка, разработанного для ведения боевых действий во время ядерной войны, пишет РИА Новости.

"Объект 279" создали в конце 1950-х годов, он имел несколько необычных особенностей строения, например, блюдцеобразную форму корпуса, которая, по задумке разработчиков, могла защитить танк и его экипаж от ударной волны ядерного взрыва. Помимо этого, у боевой машины было четыре гусеницы, что должно было увеличить ее проходимость. На все это обращают внимание авторы статьи.

Они также поразились толщине брони, которая составляла 319 мм в башне и 269 мм в самой укрепленной точке корпуса. Эти показатели значительно превосходят характеристики поступившего на вооружение в 1970-х годах знаменитого советского танка Т-72, отмечает издание.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин прокомментировал публикацию.

"Да, мы впереди планеты всей по бронетехнике – это мы доказывали не раз. Тем не менее, говорить, что танки, созданные в 1950-е годы, могут использоваться в современной войне, не стоит. Моя точка зрения: танки вообще не будут использоваться в горячей фазе третьей мировой, если она случится, потому что есть гораздо более эффективные средства поражения. Судя по всему, американцы срочно занимаются разработкой вооружений на новых физических принципах в космосе, пытаются там стать страной номер один. И это подвергает колоссальной опасности весь мир. А про танки говорят, чтобы ввести в заблуждение, отвлечь от того, чем на самом деле занимается американский ВПК. А все ушло слишком далеко", – считает Александр Жилин.