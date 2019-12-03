В Минобороны РФ опровергли бомбардировку лагеря беженцев в Сирии

Министерство обороны РФ категорически опровергло информацию американской газеты The New York Times о якобы бомбардировке ВКС России в августе этого года лагеря беженцев в Сирии. В военном ведомстве назвали эту информацию очередным информационным вбросом.

Как рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, "нелепые обвинения авторов фейка строятся на видеоролике неизвестного происхождения с мелькающими на фоне капитальных зданий "лагеря беженцев" мошенниками из "Белых касок".

По его словам, весь сюжет построен на кадрах неба, в котором якобы должен находиться российский самолет и обрывках русских фраз, которые якобы произносят летчики ВКС России.

Конашенков отметил, что в материале NYT подчеркивается, что журналисты газеты приложили "титанические усилия" на "расшифровку" в течение многих месяцев переговоров российских летчиков в Сирии.

Генерал напомнил, что передача координат целей летчикам российских бомбардировщиков или доклады о выполнении ими задач никогда не происходит в открытом радиоэфире и тем более не передается посредством голосовой связи.

"С учетом данного факта, все остальные притянутые редакцией псевдодоказательства - примитивны, беспредметны, и по-русски называются: "пальцем в небо". А на что в действительности потратили долгие месяцы и редакционные деньги журналисты NYT, остается гадать", - подчеркнул Конашенков.

По его словам, по "совпадению" 27 ноября британская "Сирийская обсерватория по правам человека" сообщила, что в октябре подписала соглашение с NYT о совместном проведении расследований военных преступлений в Сирии.

Александр Степанов