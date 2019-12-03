Арктический "Бастион": Россия закрыла Севморпуть

Дмитрий Литовкин — о том, как защищены российские интересы в Арктике

Сверхзвуковые крылатые ракеты "Оникс", ракетный комплекс "Кинжал", в перспективе - гиперзвуковые "Цирконы", зенитные ракетные системы Тор-М2ДТ и С-400, боевые патрульные ледоколы и самые современные станции предупреждения о ракетном нападении - это вооружение группировки российских войск в Арктике, которая, как отчиталось Минобороны, за последний месяц была еще более усилена. Тем самым был полностью замкнут контроль над Северным морским путем - стратегическим для страны транспортным маршрутом, протянувшимся вдоль берегов Чукотки, полуострова Таймыр, архипелага Новая Земля и Кольского полуострова.

ЗРК "Тор-М2ДТ" на архипелаге Новая Земля Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Холодный расчет

Уже в ближайшее время эта транспортная артерия станет основным маршрутом сообщения между Европой и Азией. От японской Йокогамы до голландского Роттердама плавание по ней составляет всего 7,3 тыс. морских миль против 11,2 тыс., если бы суда шли мимо берегов Юго-Восточной Азии, через Индийский океан, Красное море, Суэцкий канал, Средиземное и Северное моря. Северный маршрут экономит 13 дней пути.

Неудивительно, что только в 2018 году объем перевозок по нему вырос в два раза, составив 20,2 млн тонн. По прогнозу правительства, в 2019-м грузооборот составит уже 26 млн тонн и будет только расти. В следующем году ждут 44, а в 2024-м - уже 80 млн тонн грузов. Кроме того, северное побережье России и ее территориальные воды - самые обширные мировые источники углеводородов и других полезных ископаемых. Запасы нефти и газа, имеющиеся здесь, оцениваются экспертами более чем в 30% от общемировых.

Два этих фактора не первый год будоражат умы мирового сообщества. Кто владеет Севморпутем, тот фактически владеет Арктикой и ее природными ресурсами. Так, экс‑командующий Береговой охраной США адмирал Пол Цукунфт неоднократно заявлял, что подобные маршруты должны быть "международными". "Северный морской путь должен быть открыт как международный водный коридор для, если угодно, транзитного прохода, по мере того как этот участок освобождается ото льда", - утверждал американец.

Не менее категоричен и экс-министр ВМС США Ричард Спенсер, заявивший о необходимости расширения присутствия американского флота в Арктике. Причем с "более заметными" средствами, которые имели бы потенциал сдерживания России. Например, такими, как наводные и подводные корабли с крылатыми ракетами большой дальности BGM-109 Tomahawk. Их появление в регионе позволило бы взять в прицел позиции российских стратегических ракет в Сибири. Речь идет о возможности парирования угрозы со стороны самой современной из них - "Сармата". Достать его из Польши и Румынии или с акватории Тихого океана американские противоракеты неспособны.

Шесть баз по пути

На Арктику претендуют Дания, Канада, Норвегия, Исландия, Швеция, Финляндия и даже Китай. У каждой из стран свои резоны войти в регион. Согласно Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, приарктические государства обладают суверенным правом на разработку недр в пределах принадлежащих им исключительных экономических зон (до 200 миль шириной) и континентального шельфа (до 350 миль шириной), хотя эти районы Арктики и не входят в состав их государственных территорий.

Однако, как говорится, пока одни требуют преференций, другие закрепляют свое присутствие. В настоящее время на севере России развернуто шесть военных баз: на островах Котельный (Новосибирские острова), Земля Александры (входит в архипелаг Земля Франца-Иосифа), Средний (Северная Земля), а также в поселке Рогачево (Новая Земля), на мысе Шмидта и острове Врангеля (входят в Чукотский автономный округ). Кроме них здесь есть более десятка военных аэродромом, позиции зенитных ракетных систем и военные порты. Вся эта инфраструктура работает круглогодично. Этот момент - ключевой для Арктики.

Обращает на себя внимание и масштаб работ по обустройству военной инфраструктуры. "Арктический трилистник" и "Северный клевер" - это автономные жилые городки, которые стали не просто символом освоения региона, но и своеобразным стандартом качества жизни. Первый расположен на острове Земля Александры, второй - на Котельном. Каждый комплекс рассчитан на непрерывное проживание до 150 военнослужащих в течение 18 месяцев. В их распоряжении есть комфортабельные жилые кубрики, спортивный зал, учебные классы, столовая.

Форпост ледовой блокады

Если посмотреть на карту, то сразу понимаешь, что базы на Земле Франца-Иосифа и Котельном - это часовые на "входе и выходе" из территориальных вод России в Арктике. В их арсенале сегодня самое современное вооружение и техника. Например, батарея комплекса "Бастион" - это 12 пусковых установок на базе тягача МЗКТ-7930, в кузове которого спрятаны два транспортно-пусковых контейнера со сверхзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами "Оникс". На каждой стоит 290-килограммовая боевая часть. Ее разработкой занимался ядерный центр в Сарове. И хотя это обычный фугас, достаточно всего двух-трех ракет, чтобы потопить корабль класса фрегат. Пять "Ониксов" - авианосец.

Оставаясь в глубине побережья, комплекс недосягаем для палубной авиации. Разворачивается за пять минут и мгновенно готов к применению. После развертывания "Бастион" может оставаться в полной боевой готовности в течение трех-пяти суток в зависимости от имеющихся запасов топлива.

К цели ракета выходит на скорости, делающей ее практически неразличимой для современных радаров. Кроме того, совершает интенсивные маневры, из-за чего ее приближение можно заметить буквально уже под бортом корабля, когда что-либо делать бессмысленно. Особенность "Ониксов" состоит и в том, что большую часть полета к цели они пройдут над самой поверхностью моря на высоте не более нескольких метров. Будут активно маневрировать, меняя направление полета, запутывая радиолокационные станции противника.

В сентябре этого года Минобороны впервые показало, как это выглядит. Стрельбы прошли на Чукотке. Ракетный комплекс "Бастион", находящийся в 200 км от побережья, успешно поразил ракетой "Оникс" мишень, имитирующую надводный корабль. Собеседник агентства тогда уточнил, что "пораженная цель находилась на трассе Северного морского пути".

"Переобуют" по ходу

Еще одна новинка арктической армады - патрульный ледокол проекта 23550 "Иван Папанин". Это первый корабль такого класса в России. Он может работать во льдах толщиной более полутора метров, с одинаковой легкостью охранять арктические воды, вести конвоирование и буксировку судов‑нарушителей, сопровождать суда обеспечения, участвовать в спасательных операциях и перевозить грузы.

На корабле стоит автоматическая артиллерийская установка АК‑176МА с современной цифровой системой управления. В артиллерийском погребе под пушкой размещен боезапас из 152 76‑миллиметровых снарядов. Автоматика орудия и средства подачи боеприпасов позволяют вести огонь с темпом до 125 выстрелов в минуту на дальность до 16 км.

Николай Васильев, главный конструктор ракеты Х-35 корпорации "Тактическое ракетное вооружение", рассказал, что в Военно-морском флоте принята новая концепция "открытой кормы". Согласно ей, создаются не узкоспециализированные для решения конкретных задач боевые единицы, а платформы. На них есть навигационное оборудование для выполнения задач судоходства. А в кормовой части - свободный отсек, где можно разместить несколько легкосъемных боевых модулей. При таком подходе можно создавать корабли-носители, не привязывая их к решению конкретной боевой задачи, и устанавливать боевой модуль в зависимости от обстановки. Даже прямо в море, во время несения боевой службы.

Согласно этой концепции, в кормовой части корабля размещается два 20‑фунтовых морских контейнера, в которых могут находиться либо двухтрубные пусковые установки крылатых ракет "Калибр", либо четырехтрубные комплексы "Уран" с ракетой Х‑35 или два "Оникса". При таком подходе можно создавать корабли‑носители, не привязывая их к решению конкретной боевой задачи, и устанавливать боевой модуль в зависимости от обстановки. В настоящее время в контейнерах могут располагаться кроме ракет и различные глубоководные роботизированные и водолазные комплексы. Так что "Иван Папанин" может решать задачи не только "над водой", но и "под ней".

В конце ноября второй корабль такого класса - "Николай Зубов" - на питерском заводе "Адмиралтейские верфи" заложил Владимир Путин. Отметив, что "о такой технике, таких кораблях могли только мечтать первопроходцы".

Зонтик над полюсом

В сентябре Минобороны также призналось, что разместило на архипелаге Новая Земля зенитную ракетную систему С-400 "Триумф". В помощь ей - две новейшие радиолокационные станции (РЛС) типа "Воронеж", развернутые в Мурманске и Воркуте. Эти РЛС входят в глобальную систему раннего предупреждения о ракетном нападении. "Смотрят" на расстоянии 6 тыс. км от наших границ. На севере - это через полюс прямо в Канаду и США. И хотя "Воронеж" создавался как средство "подсветки" целей для наших противоракет системы ПРО, по словам создателей, может работать и как средство целеуказания для систем ПВО, тех же "Триумфов" - кстати, первого в мире комплекса, способного сбить не только самолет, вертолет, беспилотник, крылатую, но и баллистическую ракету. Точнее ее атакующий, летящий на гиперзвуке, ядерный боевой блок.

А поможет им это сделать еще одна станция, развертывание которой состоялось буквально в этом месяце, - "Резонанс-Н". Технические возможности этого радара позволяют обнаруживать и выдавать целеуказания по аэродинамическим воздушным целям на дальности до 600 км, по баллистическим целям - до 1200 км. В ноябре в Арктике на архипелаге Новая Земля должен был заступить на боевое дежурство третий по счету такой комплекс. В Минобороны отмечают, что он может в условиях электронного противодействия и естественных помех обнаруживать баллистические объекты любой сложности, а также крылатые ракеты, гиперзвуковые цели и летательные аппараты, созданные по технологии "стелс".

"Вишенкой на торте" стало сообщение о том, что Воздушно-космические силы освоили применение в Арктическом регионе новейших ударных комплексов "Кинжал". Высотный перехватчик МиГ-31К впервые провел испытательный пуск этой ракеты в окрестностях Воркуты, тем самым показав, что у нас есть не только наземные, морские, но и воздушные ударные средства сдерживания. Взлетал наш самолет из Оленегорска под Мурманском. При скорости почти 2,5 тыс. км в час достичь Республики Коми для него не составляет большого труда. Однако, как говорят в Минобороны, "МиГи" могут базироваться и на архипелагах Новая Земля, Земля Франца-Иосифа, мысе Шмидта, и на островах - Врангеля и Котельный. Так что и в плане "воздушного мониторинга" мы выстроили весьма эффективную и очень мощную систему в регионе.

Возможно, в вопросе парирования угроз, защиты своей территории техника решает практически все. Но нужны и мотивированные кадры. Их уже готовят на базе Дальневосточного высшего военно-командного училища. На днях глава военного ведомства сообщил, что этим займется и Северный Арктический федеральный университет в Архангельске. Все это подтверждает, что Россия в отличие от советских вахтовиков, не только будет контролировать свою территорию, но и установит постоянные правила игры в регионе.