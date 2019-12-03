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Деловая газета "Взгляд"

В Турции сообщили об изучении российских истребителей Су-35

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Выступление истребителя Су-35 на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017
Выступление истребителя Су-35 на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Глава секретариата оборонной промышленности при администрации президента Исмаил Демир заявил, что Турция внимательно изучает характеристики российских истребители Су-35.

"Мы изучаем предложение российской стороны по Су-35. Делать какие-либо оценки пока рано. Безусловно, Турция закупает технологии и оружие, отвечающие ее интересам. Однако слишком рано говорить о том, что мы приобретем Су-35. Нам предстоит скрупулезная работа и анализ", – заявил Демир, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Anadolu.

При этом он отметил, что участие Турции в программе по производству новейших американских истребителей F-35 продолжается. "Вывод Турции за рамки программы не отвечает интересам других участников проекта. Мы продолжаем обсуждать пути выхода из создавшейся ситуации. Не могу ничего сказать о позиции американской стороны, но мы готовы к позитивному диалогу", – уточнил Демир, сообщив, что самолет пятого поколения, разработка которого ведется в Турции, поступит на вооружение турецких ВВС в 2028-2029 годах.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не исключает возможности покупки у России истребителей, при этом она не будет для этого спрашивать разрешения у кого-либо.



Анастасия Воробьева

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Anadolu УДК
F-35
Су-35
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
Истребитель 5 поколения
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