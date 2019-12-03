Войти
Российская газета

Вымирающие динозавры: авианосцы назвали слабым местом ВМС США

649
0
+2
Источник изображения: flickr.com

Американские авианосцы уже не наводят, как прежде, ужас на врага, а угрожают оборонному бюджету собственной страны.

Издание Military Watch озабочено судьбой американских авианосцев.

В настоящее время, напоминает автор, на вооружении ВМС США находится 11 гигантов водоизмещением в 100 000 тонн. Это десять судов класса Nimitz и новый корабль класса Gerald Ford.

Америка единственная страна в мире, обладающая таким флотом авианосцев. Все они оснащены атомными энергетическими установками, передовыми системами стартовых катапульт и способны разместить самые разные типы самолетов.

Но не все так замечательно при ближайшем рассмотрении. Их обслуживание стоит огромных затрат, и они все возрастают по мере старения кораблей.

Так, корабли класса Nimitz считаются достаточно возрастными. Шесть из них сейчас находятся на ремонте на восточном побережье США в Норфолке. И вопросы техобслуживания, полагает автор, вряд ли будут решены в ближайшем будущем.

К примеру, авианосец Harry Truman столкнулся с серьезными проблемами электрической сети в сентябре 2019 года и был вынужден отказаться от своей миссии. И даже корабль-новичок Gerald Ford заступил на службу с задержкой - возникли трудности с лифтами и датчиками.

В перспективе авианосцы этой серии должны будут сменить суда класса Nimitz. Однако окажутся ли эти корабли (с меньшим количеством экипажа и более высоким уровнем автоматизации) легче в эксплуатации - вопрос открытый.

Тем временем, отмечает автор, Китай строит собственные авианосцы, а Россия работает проектом суперавианосца "Шторм".


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
23000 Шторм
Nimitz
Авианосец
Похожие новости
23.07.2019
Точка опоры в океане. Почему у России нет авианосца
14.06.2019
Нужны ли России новые авианосцы
06.04.2018
«Адмирал Кузнецов» — далеко не худший»
28.07.2017
Россия собирается построить суперавианосец, которому не суждено быть спущенным на воду (El Confidencial, Испания)
16.09.2016
Выдержит ли путинский авианосец сирийскую миссию? (Foreign Policy, США)
21.05.2015
"Авианосец - это проекция силы"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.12 19:25
  • 19
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 03.12 19:17
  • 6
Ядерный экспресс. Почему ракетные поезда России не давали США покоя
  • 03.12 19:13
  • 84
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 03.12 19:04
  • 52
Магистраль из советского прошлого
  • 03.12 18:31
  • 1
"Золотая орда" вместо "Серого волка"
  • 03.12 16:56
  • 2
Сплошное поле: новейшая система "Контейнер" защитит Россию
  • 03.12 16:12
  • 15
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 03.12 15:26
  • 2
В сети обсуждается фото применения боевого робота "Уран-9" в Сирии
  • 03.12 15:19
  • 3
Один на всех: ЗРК "Панцирь" уничтожит противника без экипажа
  • 03.12 15:18
  • 16
В "Роскосмосе" объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
  • 03.12 14:46
  • 3
Китайские СМИ считают, что "Циркон" – это всего лишь копия китайского Dongfeng 17
  • 03.12 13:00
  • 63
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 03.12 12:32
  • 1957
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.12 12:05
  • 7
Поведение с мотором: "Супер Сухие" смогут летать, как вертолеты
  • 03.12 11:56
  • 3
Северное ПКБ закончило эскизное проектирование "Супер-Горшкова"