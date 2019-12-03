Вымирающие динозавры: авианосцы назвали слабым местом ВМС США

Американские авианосцы уже не наводят, как прежде, ужас на врага, а угрожают оборонному бюджету собственной страны.

Издание Military Watch озабочено судьбой американских авианосцев.

В настоящее время, напоминает автор, на вооружении ВМС США находится 11 гигантов водоизмещением в 100 000 тонн. Это десять судов класса Nimitz и новый корабль класса Gerald Ford.

Америка единственная страна в мире, обладающая таким флотом авианосцев. Все они оснащены атомными энергетическими установками, передовыми системами стартовых катапульт и способны разместить самые разные типы самолетов.

Но не все так замечательно при ближайшем рассмотрении. Их обслуживание стоит огромных затрат, и они все возрастают по мере старения кораблей.

Так, корабли класса Nimitz считаются достаточно возрастными. Шесть из них сейчас находятся на ремонте на восточном побережье США в Норфолке. И вопросы техобслуживания, полагает автор, вряд ли будут решены в ближайшем будущем.

К примеру, авианосец Harry Truman столкнулся с серьезными проблемами электрической сети в сентябре 2019 года и был вынужден отказаться от своей миссии. И даже корабль-новичок Gerald Ford заступил на службу с задержкой - возникли трудности с лифтами и датчиками.

В перспективе авианосцы этой серии должны будут сменить суда класса Nimitz. Однако окажутся ли эти корабли (с меньшим количеством экипажа и более высоким уровнем автоматизации) легче в эксплуатации - вопрос открытый.

Тем временем, отмечает автор, Китай строит собственные авианосцы, а Россия работает проектом суперавианосца "Шторм".

Олег Корякин