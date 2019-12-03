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WarSpot

"Золотая орда" вместо "Серого волка"

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Источник изображения: warspot.ru

Американские ВВС нашли способ "экономно" уничтожать вражеские объекты ПВО. Вчера, 1 декабря, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что программа Gray Wolf ("Серый волк") официально закрывается, а вместо неё разрабатывается Golden Horde ("Золотая Орда").

Вместо создания специализированного боеприпаса в ВВС США намерены научить "общаться" между собой имеющиеся в наличии корректируемые бомбы и ракеты. Таким образом, планируется, что система распознавания целей и обмена информации между уже выпущенными боеприпасами позволит с бо́льшим успехом поражать заданные цели.

Производство бомб SDB II

Источник изображения: defence-blog.com

Согласно последним планам ВВС США, следующим летом подрядчики продемонстрируют свои наработки, которые Минобороны уже оплатило в рамках первого этапа. После этого военные официально откажутся от второго и третьего этапов. Кроме того, ВВС США продолжают общение с ВМС США, которые ведут схожую программу разработки под названием Motley Crew.

"Подумайте о прошлогодних авиаударах США по Сирии, в том числе о первом боевом использовании JASSM от Lockheed Martin. Эта миссия была успешной благодаря обширному планированию: каждый Tomahawk и JASSM сбрасывались в определённое время, следовали по заранее определённой траектории полёта и поражали определённую цель. Но что, если оружие сможет самостоятельно обдумать эти шаги и отправлять свой маршрут и выбранную цель другим боеприпасам и лётчикам?", — заявил бригадный генерал Энтони Дженатемпо, отвечающий в ВВС США за программы вооружения.

По словам Дженатемпо, умение боеприпасов "общаться" между собой позволит расширить возможности для атаки и сократит количество "резервных" снарядов. Так, если цель уничтожена первым снарядом, то второй, идущий с небольшим отставанием, определит это и сможет выбрать другую зарезервированную цель или же найдёт новую и после одобрения оператора сможет поразить её. В качестве первых "подопытных" программы Golden Horde в ВВС США называют бомбы SDB I и SDB II, а также ракеты семейства JASSM.

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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
GBU-39
Gray Wolf
JASSM
Компании
Lockheed-Martin
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1 комментарий
№1
03.12.2019 18:31
Главное программные коды и алгоритмы не доверять писать индийским и китайским программистам,а то они там намутят так же как с ПО F-35.
Русские программисты лучше всего справятся с этой задачей.
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