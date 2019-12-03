От попытки до ядерного удара: какой может быть война за Калининград

Алиханов объяснил спекуляции в СМИ о захвате Калининградской области

Публикации в иностранных СМИ о возможном конфликте в Прибалтике и "захвате" Калининградской области странами НАТО имеют своих бенефициаров - военно-промышленный комплекс блока НАТО. Такое мнение высказал губернатор региона Антон Алиханов. Военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок - о том, как могла бы выглядеть такая война и к каким последствиям она бы привела.

"Власти сопредельных государств мечтают, что у них разместят военные контингенты, потому что это деньги. Если по-честному, то размещение инфраструктуры оборонительного рода в Калининграде происходит в ответ на размещение наступательных вооружений в странах Прибалтики, в Польше, еще где-то. Мы находимся в режиме реакции, а не агрессии", - заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РИА "Новости".

"Мне кажется, чем быстрее мы перейдем к каким-то содержательным разговорам по темам, которые реально близки людям, тем лучше. Так что нужно не волноваться, а налаживать конструктивные связи и искать общие интересы в региональном развитии", - добавил он.

В последнее время в иностранных СМИ стали регулярно появляться публикации и исследования о "захвате" Калининграда.

В частности, в сентябре этого года издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана заявило о разработке Пентагоном плана, позволяющего уничтожить систему ПВО Калининградской области в случае "агрессии" со стороны России.

Ранее старший научный сотрудник американского Джеймстаунского фонда доктор Ричард Хукер спрогнозировал вероятный ход развития военных действий при потенциальном конфликте между Россией и странами НАТО в Прибалтике. По его мнению, такая ситуация приведет к потере Россией Калининградской области.

В сообщении китайского портала Eastday.com говорилось, что в случае военного конфликта между НАТО и Россией силы альянса смогут захватить российский регион за два дня.

Разберем все, что называется, в порядке поступления. Начнем с заявления Харригана о разработке Пентагоном плана, позволяющего уничтожить систему ПВО Калининградской области в случае "агрессии" со стороны России.

Для начала отметим, что никаких разведывательных данных о подготовке группировкой российских войск в Калининграде наступательной операции нет. И в штабе Объединенных вооруженных сил НАТО об этом прекрасно осведомлены.

То есть никаких признаков проведения мероприятий стратегического и оперативного развертывания в Калининградской области нет (очень хочется добавить в этом месте - совсем нет).

Войска (силы) Вооруженных сил России в этом регионе в настоящее время занимаются сугубо по планам мирного времени. Всеми силами и средствами разведки Североатлантического альянса пока не зафиксирован перевод группировки ВС РФ в Калининградской области с мирного на военное положение, оперативное развертывание войск на этом театре военных действий, какие-либо перегруппировки стратегического характера, развертывание первоочередных стратегических резервов.

То есть абсолютно незаметно, чтобы ракетные войска и артиллерия, силы РЭБ в Калининградском районе вышли в назначенные позиционные районы и готовились к нанесению огневых ударов. Не осуществляется и вывод войск в районы оперативного предназначения. Нет признаков перебазирования авиации на передовые аэродромы. А провести наступательную операцию имеющимися силами и средствами из состояния боевой готовности постоянные войска РФ в регионе просто не в состоянии. И все специалисты в области оперативно-стратегического планирования в НАТО это знают.

Что касается конкретно заявления генерала Джеффри Ли Харригана о разработке Пентагоном плана, позволяющего уничтожить систему ПВО Калининградской области в случае "агрессии" со стороны России, то в этом случае надо отметить, что с точки зрения планирования боевых действий это всего лишь одна из оперативных задач (и то далеко не в полном виде).

А если уж НАТО планируется оборонительная операция в областях, прилегающих к российскому анклаву в Прибалтике, то генерал должен был хоть как-то упомянуть об основном содержании этой операции: развертывании войск альянса и занятии обороны; срыве воздушно-наступательной операции вероятного противника; срыве выдвижения ударных группировок сухопутных войск; ведении боевых действий за удержание тактической зоны обороны; нанесении контрудара; разгроме десантно-диверсионных сил противника; прикрытии особо важных объектов.

Теперь об исследовании старшего научного сотрудника американского Джеймстаунского фонда доктор Ричарда Хукера, который спрогнозировал вероятный ход развития военных действий при потенциальном конфликте между Россией и странами НАТО в Прибалтике. По его мнению, такая ситуация приведет к потере Россией Калининградской области.

Тут стоит заметить, что основная ошибка господина Хукера (и не только его) заключается в том, что в случае гипотетического столкновения НАТО и РФ ход боевых действий не ограничится только Калининградской областью.

Ввиду большого (в некоторых случаях на порядок) превосходства Североатлантического альянса в обычных вооружениях, Москва не станет безучастно наблюдать за разгромом своей группировки в Калининграде, а сразу перейдет к применению как тактического, так и стратегического ядерного оружия.

То есть представления западных военачальников и аналитиков, что сражение за Калининградскую область ограничится рамками этого региона, и будет чем-то вроде боя местного значения, в корне, концептуально неверны.

Нет никаких сомнений, что Россия с первых минут этого конфликта продемонстрирует готовность к применению ядерного оружия, и в войне этого типа покажет предельную решительность целей и способов ее ведения. Иными словами, Москва с первых залпов в Калининградской области перейдет к неограниченному использованию всех средств массового поражения и прежде всего стратегического ядерного оружия.

Тут надо заметить, что применение оружия массового поражения будет иметь катастрофические последствия для воюющих и других государств. Нанесение даже первых ядерных ударов будет характеризоваться невосполнимыми потерями и последующим прогрессирующим нарастанием потерь в результате воздействия вторичных факторов.

Продолжение каких-либо организованных военных действий после обмена ядерными ударами станет просто невозможным.

Теперь несколько слов о сообщении китайского портала Eastday.com, в котором говорилось, что в случае военного конфликта между НАТО и Россией силы альянса смогут захватить российский регион за два дня. Китайских журналистов надо несколько подкорректировать в сторону уменьшения этих сроков, правда, несколько с другим знаком и результатом. Первый этап операции стратегических ядерных сил России займет по времени от силы 40-45 минут. После этого можно будет рассуждать только об особенностях современного ядерного апокалипсиса.

В качестве вывода можно сказать следующее. Сражение за Калининград ни при каких обстоятельствах не станет изолированным боем местного значения. Битва за эту область с первых минут подобного конфликта станет лишь эпизодом в мировой ракетно-ядерной войне. Причем в этом конфликте пострадают даже те страны, которые не являются воюющими государствами.

Михаил Ходаренок - военный обозреватель "Газеты.Ru". Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель "Независимой газеты" (2000-2003), главный редактор газеты "Военно-промышленный курьер" (2010-2015).

Михаил Ходаренок