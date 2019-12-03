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ЦАМТО

ВМС Филиппин намерены приобрести ракетные катера в Израиле

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ЦАМТО, 2 декабря. Командующий ВМС Филиппин вице-адмирал Роберт Эмпедрад сообщил, что до конца 2019 года планируется заключить контракт на приобретение в Израиле скоростных ракетных катеров FAICM (fast attack interdiction craft – missile).

Командующий не назвал количество приобретаемых катеров, но ранее сообщалось о намерении закупить до восьми судов данного типа. По информации Inquirer.net, бюджет проекта составляет 10 млрд. филип. песо (200 млн. долл.).

Как заявила израильская сторона, в случае подписания контракта до конца текущего года, катера будут поставлены в течение срока полномочий действующего президента, то есть до марта 2022 года.

В июне 2019 года представитель ВМС Филиппин заявил, что новые катера заменят восемь патрульных катеров PKM (patrol killer medium), которые используются для перехвата нарушителей в море и, как правило, вооружены пулеметами и артиллерийскими системами малого калибра. Вероятно, речь шла о восьми приобретенных в 1995 году из состава ВМС Республики Корея патрульных катерах класса "Томас Батило", четыре из которых все еще остаются на вооружении ВМС Филиппин.

Используя катера FAICM, ВМС Филиппин намерены обеспечить безопасность ключевых морских путей сообщения в территориальных водах страны от обычных угроз. Катера будут оснащены ракетами, предназначенными для высокоточного поражения целей вне зоны прямой видимости (на удалении до 25 км).

ВМС Филиппин в рамках второго этапа программы модернизации Вооруженных сил страны ("Второй Горизонт") также планируют приобрести два новых корвета и шесть патрульных кораблей.

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Страны
Израиль
Филиппины
Южная Корея
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