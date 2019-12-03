Беспилотники "Калашникова" в 2020г. займутся видеомониторингом в Москве

Ижевск. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Zala Aero, входящее в группу "Калашников", стало победителем проведенного правительством Москвы открытого конкурса на оказание услуг по видеомониторингу объектов в городе в 2019-2020 годах, следует из материалов конкурсной документации, размещенной в системе "СПАРК-Маркетинг".

Как сообщается, в конкурсе, кроме Zala Aero (ООО "ЦСТ"), участвовали еще три компании - АО "Концерн радиостроения "Вега", ООО "Альфа Про" и ООО "АПК Эксперт". Победителем по совокупности показателей стала Zala Aero, предложившая цену за услуги в 49,2 млн рублей при начальной максимальной цене контракта в 60 млн рублей.

Контракт заключен на период с 28 ноября 2019 года до 3 декабря 2020 года.

В документации сообщается, что в рамках оказания услуг исполнитель должен с помощью беспилотников обеспечить видеосъемку объектов городской инфраструктуры в городе Москве и иных территорий в пределах Московской области, функциональное назначение которых связано с деятельностью города Москвы.