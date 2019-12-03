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Деловая газета "Взгляд"

Украинский и французский корабли провели тренировку в Черном море

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Ракетный катер "Прилуки" военно-морских сил Украины
Ракетный катер "Прилуки" военно-морских сил Украины.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Батанов

Ракетный катер "Прилуки" военно-морских сил Украины вместе с корветом ВМС Франции Commandant Birot провели тренировку в акватории Черного моря, сообщает министерство обороны Украины.

В сообщении министерства указывается, что 1 декабря в акватории Черного моря "состоялись совместные тренировки типа PASSEX с участием ракетного катера "Прилуки" военно-морских сил ВС Украины и корвета ВМС Франции Commandant Birot", передает РИА "Новости".

Корабли отработали ряд задач по повышению совместимости в соответствии со стандартами НАТО, уделяя основное внимание совершенствованию навыков и действий экипажей кораблей во время выполнения задач в составе группы кораблей.

Ранее украинское издание "Думская" сообщило, что французский корвет Commandant Biro F796 зашел в Одесский морской порт.

До этого сообщалось о масштабных российских учениях в Черном море.



Наталья Ануфриева

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