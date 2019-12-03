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Деловая газета "Взгляд"

Сербия пожаловалась на дороговизну С-400

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Источник изображения: Валерий Мельников/РИА Новости

Посол Сербии в Москве Мирослав Лазански заявил, что Белград хотел бы приобрести российскую ЗРС С-400, однако она слишком дорогая.

"Безусловно, Сербии хотелось бы приобрести систему ПВО С-400, но вопрос тут заключается в том, будут ли у нас средства для такой покупки, поскольку система С-400 не дешевая. Какой стране не хотелось бы иметь в своем распоряжении настолько совершенную систему ПВО, какой является С-400?" – сказал он в интервью "Интерфаксу".

Он добавил, что Сербия заинтересована в продолжении ВТС с Россией. Также Лазански рассказал, что покупка ЗРПК "Панцирь" уже оплачена Сербией. Поставка этих систем ожидается до конца года или в первые месяцы 2020 года.

В октябре Лазански сообщал, что поставки различных типов систем ПВО из России в Сербию начнутся в ближайшие месяцы.



Сергей Гурьянов

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Страны
Россия
Сербия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Проекты
2020-й год
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