"Кинжал" холодов не боится

Россия испытала свою гиперзвуковую ракету "Кинжал" за пределами полярного круга. Вчера, 1 декабря, информационное агентство ТАСС, сославшись на собственные источники в оборонно-промышленном комплексе, сообщило о том, что в Арктике впервые состоялись испытания перспективного оружия.

По данным анонимных источников, запуск был осуществлён с истребителя МиГ-31К по полигону Пембой, расположенному к северо-востоку от Воркуты. Стрельба "Кинжалом" выполнялась по наземной цели. Скорость ракеты достигла 10 Махов (превысила скорость звука в 10 раз).

МиГ-31К с ракетой "Кинжал" Источник изображения: rg.ru

"Кинжалом" в Минобороны РФ называют авиационный комплекс, состоящий из истребителя-перехватчика МиГ-31 и новой гиперзвуковой ракеты класса "воздух-поверхность". Характеристики ракеты в военном ведомстве не раскрывают, известно лишь, что она способна наносить удары по целям на дальности более 2000 км без захода самолёта в зону противовоздушной обороны противника.