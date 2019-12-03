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Газета.ru

Сплошное поле: новейшая система "Контейнер" защитит Россию

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Источник изображения: gazeta.ru

Россия создаст сплошное радиолокационное поле вокруг своих границ

Сплошное радиолокационное поле создает Минобороны РФ вокруг границ страны. С его помощью российские военные смогут заранее отслеживать пуски крылатых ракет и подъем в воздух вражеских самолетов. Обеспечивать работу новой системы будут загоризонтные станции типа "Контейнер". Эксперты считают, что новая система обнаружения революционна и позволяет засечь даже стелс-истребители.

По периметру границ России будет создано сплошное радиолокационное поле, позволяющее отслеживать пуски и полеты крылатых ракет, подъем в воздух боевой авиации противника и прочие аэродинамические объекты. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, передает ТАСС.

"В перспективе будет создано сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям аналогично полю системы предупреждения о ракетном нападении", - сообщили в военном ведомстве.

Новая система будет обеспечиваться станциями загоризонтного обнаружения типа "Контейнер". Первая из станций заступила на боевое дежурство 1 декабря в Мордовии. Следующая должна прикрыть российскую Арктику, сообщил главный конструктор "Контейнера" Михаил Петров.

Существовавшая до этого момента система предупреждения позволяет отследить угрозу ракетного нападения с помощью РЛС "Воронеж". Эти радары отслеживают пуски баллистических ракет, нацеленных на территорию России.

О заступлении на дежурство первой РЛС "Контейнер" сообщил ранее командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны Андрей Демин. По словам генерала, мордовская станция позволит контролировать западное и южное воздушно-космические направления.

В частности, под пристальным оком российских военных оказываются действия палубной авиации любых стран в водах Балтийского, Черного и Средиземного морей.

Директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в комментарии Sputnik заявил, что станция "Контейнер" уникальна по своим возможностям.

"Обычные РЛС видят до горизонта, дальность 110-130 км, а вот такие станции, как "Контейнер", дают излучение до ионосферы. Таким образом, "мертвая зона" находится на территории нашей страны, а все, что касается угроз со стороны стран блока НАТО, просвечивает", - отметил эксперт.

По словам Кнутова, новая РЛС способна засечь даже новейшие самолеты, оснащенные стелс-технологиями. Фактически, российские военные теперь могут видеть все цели на расстоянии в 2 тыс. км. Арктику прикрыть необходимо, добавил он - это направление, по которому ближе всего до Америки.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Владимир Дворкин заявил НСН, что новая система "Контейнер" восполняет пробелы в обороне.

"По периметру территории России находятся радиолокационные станции системы раннего предупреждения о ракетном нападении. Но эти станции не могут обнаруживать воздушные цели. Они могут обнаруживать только пуски ракет. РЛС "Контейнер" восполняет этот вакуум с точки зрения получения информации и полезна, чтобы увидеть всю обстановку вблизи наших границ", - отметил он.

В ноябре стало известно, что в Крыму в ближайшее время начнется строительство новой РЛС системы предупреждения о ракетном нападении "Воронеж-М". В настоящее время идут проектные работы.

РЛС "Воронеж" представляет собой стационарную надгоризонтную радиолокационную станцию так называемой высокой заводской готовности. Существуют варианты локатора, работающие в диапазоне как метровых, так и дециметровых радиоволн. И те, и другие обладают своим набором достоинств и недостатков.

РЛС "Воронеж" состоит из приемопередающей установки с активной фазированной антенной решеткой, быстровозводимого здания для личного состава и нескольких контейнеров с радиоэлектронным оборудованием.

Высокая степень заводской готовности и модульный принцип построения РЛС "Воронеж" позволили отказаться от капитальных многоэтажных сооружений и возвести локатор в течение всего 12-18 месяцев. На строительство РЛС предыдущих поколений типа "Дарьял" и "Днепр" требовалось от 5 до 9 лет.

Теперь вся аппаратура "Воронежа" в контейнерном исполнении доставляется с предприятий-изготовителей для последующей сборки на заранее забетонированных площадках.

РЛС "Воронеж-ДМ" в настоящее время развернуты, но находятся в разной степени готовности (введены в боевой состав, закончены постройкой, находятся на этапе опытной эксплуатации) в Армавире Краснодарского края, населенном пункте Пионерский Калининградской области, Енисейске (поселок Усть-Кемь), Барнауле (поселок Конюхи) Алтайского края и в городе Зея Амурской области.


Иван Апулеев

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Страны
Россия
США
Продукция
29Б6 Контейнер
77Я6 Воронеж
Воронеж-ДМ
Воронеж-М
Дарьял
Днепр
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
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АФАР
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2 комментария
№1
03.12.2019 09:37
На Сахалине и Камчатке логичнее такие развернуть, чтобы прикрыть от (внезапных) ударов КРВБ и КРМБ ДВ, Сибирь и Забайкалье.
0
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№2
03.12.2019 16:56
Цитата, Восход
На Сахалине и Камчатке логичнее такие развернуть, чтобы прикрыть от (внезапных) ударов КРВБ и КРМБ ДВ, Сибирь и Забайкалье.

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