Haber7 (Турция): "послужной список" Франции

Зависимость НАТО от Турции бесит французов, говорится в статье. И если другие страны, понимая тот факт, что без Турции альянсу придет конец, пытаются выстраивать отношения с Анкарой соответствующим образом, то Париж ведет себя крайне вызывающе. Автор делает экскурс в историю, чтобы показать, кто такая Франция на самом деле.

Турцию не любят на Западе, да этого никто и не ждет. Однако есть одна страна, которая враждебна к Турции гораздо больше остальных.

За последние два года кризис между США и ЕС на почве НАТО научил Запад следующему: важнейшей частью НАТО является Турция. Турция незаменима для НАТО, о чем говорят сами США, говорит Германия, говорит НАТО. Причина этих слов не в особой любви к Турции. Все эти страны понимают, что если Турция выйдет из альянса и еще больше сблизится с Россией, НАТО придет конец.

Что же касается беспокойства Франции по поводу НАТО, французов бесит то, что НАТО зависит от Турции. Турция покупает С-400 у заклятого врага НАТО - России, НАТО вынуждена позволять это. Французы сходят с ума.

Центральное командование США на Ближнем Востоке и в Северной Африке (CENTCOM) особенно угрожает присутствию Франции в Африке. Поэтому французы нападают на НАТО, предлагая создать Европейскую армию в качестве альтернативы НАТО.

Хорошо, но кто такая Франция?

Франция - это империалистический режим, который многие годы эксплуатирует 14 стран Африки. Она по-прежнему обирает эти страны, которым 60 лет назад якобы была предоставлена независимость, и продолжает получать от них "дань".

Франция - страна, чья история за последний век изобилует геноцидами. С 1945-го по 1962 год французы убили один миллион алжирцев. Основным участником геноцида в Руанде, в результате которого погибли 800 тысяч человек в 1994 году, тоже была Франция.

Когда упоминается Рабочая партия Курдистана (РПК), Франция одной из первых приходит на ум. Единственное, что остается неизменным в Париже, независимо от того, кто находится у власти, будь то правый Саркози (Sarkozy), левый Олланд (Holland) или либерал Макрон, все французские президенты принимают в Елисейском дворце главарей террористической организации РПК.

Говоря о терроре, не нужно забывать и об Армянской секретной армии освобождения Армении (ASALA), которая много лет совершала террористические акты против Турции. Франция и им покровительствовала.

Настраивать армянский народ против Турции, рассматривать утверждения армян о так называемом "геноциде" в качестве козыря и пытаться использовать его - такую систему взглядов представляет Франция.

Когда речь заходит об ИГИЛ (запрещена в РФ - прим. ред.), на ум опять же приходит Франция. На сегодняшний день из этой страны прибыло больше всего террористов, которые присоединились к террористической организации в Сирии.

Если говорить о преступном режиме Башара Асада в Сирии, тоже вспоминается Франция. Это та самая империалистическая сила, что обрушилась на Сирию в постосманский период. При старшем Асаде - Хафезе Асаде ее влияние в Сирии достигло апогея. Франция стала главной надеждой нусайритов, несмотря на то что они составляют в Сирии меньшинство.

Сегодня в Ливане люди протестуют на улицах. Премьер-министр ушел в отставку, но ливанский народ продолжает бунтовать, потому что желает смены режима, который совсем не на стороне народа. А кто же инъецировал этот режим в Ливан в 1920-х годах? Конечно же, Франция.

Давайте не забывать о Ливии. Франция вымогала деньги у Каддафи, а затем, чтобы не платить долг, поспешно атаковала Ливию, приложила руку к линчеванию Каддафи, а сегодня пытается воспользоваться хаосом, сохраняющимся в Ливии по сей день.

Францией управляет такая идеология, что даже француз, выражающий несогласие с этой идеологией, сталкивается с таким же обращением, как африканец, мусульманин или турок. Самый яркий тому пример - восстание "желтых жилетов", которое продолжается уже больше года.

Насилие, применяемое в отношении тех, кто протестует против существующего уклада во Франции, не знает границ. 12 человек погибли, более 4,2 тысячи человек пострадали в результате действий полиции, более 12,1 тысячи человек были арестованы, а более 3,2 тысячи - приговорены к тюремному заключению. Французские СМИ, судебная система все время игнорировали нападения наделенной большой властью французской полиции.

Таха Даглы (Taha Dağlı)