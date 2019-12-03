Войти
ИноСМИ

Haber7 (Турция): "послужной список" Франции

856
0
0
Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон.
Источник изображения: © AP Photo, Charles Platiau/Pool Photo via AP

Зависимость НАТО от Турции бесит французов, говорится в статье. И если другие страны, понимая тот факт, что без Турции альянсу придет конец, пытаются выстраивать отношения с Анкарой соответствующим образом, то Париж ведет себя крайне вызывающе. Автор делает экскурс в историю, чтобы показать, кто такая Франция на самом деле.

Турцию не любят на Западе, да этого никто и не ждет. Однако есть одна страна, которая враждебна к Турции гораздо больше остальных.

За последние два года кризис между США и ЕС на почве НАТО научил Запад следующему: важнейшей частью НАТО является Турция. Турция незаменима для НАТО, о чем говорят сами США, говорит Германия, говорит НАТО. Причина этих слов не в особой любви к Турции. Все эти страны понимают, что если Турция выйдет из альянса и еще больше сблизится с Россией, НАТО придет конец.

Что же касается беспокойства Франции по поводу НАТО, французов бесит то, что НАТО зависит от Турции. Турция покупает С-400 у заклятого врага НАТО - России, НАТО вынуждена позволять это. Французы сходят с ума.

Центральное командование США на Ближнем Востоке и в Северной Африке (CENTCOM) особенно угрожает присутствию Франции в Африке. Поэтому французы нападают на НАТО, предлагая создать Европейскую армию в качестве альтернативы НАТО.

Хорошо, но кто такая Франция?

Франция - это империалистический режим, который многие годы эксплуатирует 14 стран Африки. Она по-прежнему обирает эти страны, которым 60 лет назад якобы была предоставлена независимость, и продолжает получать от них "дань".

Франция - страна, чья история за последний век изобилует геноцидами. С 1945-го по 1962 год французы убили один миллион алжирцев. Основным участником геноцида в Руанде, в результате которого погибли 800 тысяч человек в 1994 году, тоже была Франция.

Когда упоминается Рабочая партия Курдистана (РПК), Франция одной из первых приходит на ум. Единственное, что остается неизменным в Париже, независимо от того, кто находится у власти, будь то правый Саркози (Sarkozy), левый Олланд (Holland) или либерал Макрон, все французские президенты принимают в Елисейском дворце главарей террористической организации РПК.

Говоря о терроре, не нужно забывать и об Армянской секретной армии освобождения Армении (ASALA), которая много лет совершала террористические акты против Турции. Франция и им покровительствовала.

Настраивать армянский народ против Турции, рассматривать утверждения армян о так называемом "геноциде" в качестве козыря и пытаться использовать его - такую систему взглядов представляет Франция.

Когда речь заходит об ИГИЛ (запрещена в РФ - прим. ред.), на ум опять же приходит Франция. На сегодняшний день из этой страны прибыло больше всего террористов, которые присоединились к террористической организации в Сирии.

Если говорить о преступном режиме Башара Асада в Сирии, тоже вспоминается Франция. Это та самая империалистическая сила, что обрушилась на Сирию в постосманский период. При старшем Асаде - Хафезе Асаде ее влияние в Сирии достигло апогея. Франция стала главной надеждой нусайритов, несмотря на то что они составляют в Сирии меньшинство.

Сегодня в Ливане люди протестуют на улицах. Премьер-министр ушел в отставку, но ливанский народ продолжает бунтовать, потому что желает смены режима, который совсем не на стороне народа. А кто же инъецировал этот режим в Ливан в 1920-х годах? Конечно же, Франция.

Давайте не забывать о Ливии. Франция вымогала деньги у Каддафи, а затем, чтобы не платить долг, поспешно атаковала Ливию, приложила руку к линчеванию Каддафи, а сегодня пытается воспользоваться хаосом, сохраняющимся в Ливии по сей день.

Францией управляет такая идеология, что даже француз, выражающий несогласие с этой идеологией, сталкивается с таким же обращением, как африканец, мусульманин или турок. Самый яркий тому пример - восстание "желтых жилетов", которое продолжается уже больше года.

Насилие, применяемое в отношении тех, кто протестует против существующего уклада во Франции, не знает границ. 12 человек погибли, более 4,2 тысячи человек пострадали в результате действий полиции, более 12,1 тысячи человек были арестованы, а более 3,2 тысячи - приговорены к тюремному заключению. Французские СМИ, судебная система все время игнорировали нападения наделенной большой властью французской полиции.


Таха Даглы (Taha Dağlı)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Армения
Германия
Ливан
Ливия
Россия
Руанда
Сирия
США
Турция
Франция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Башар Асад
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
03.06.2015
Проекция силы
27.08.2014
В зоне особого влияния
25.04.2013
России необходимо «полноценное» возвращение на рынок ВиВТ стран Северной Африки и Ближнего Востока
17.10.2012
Без помощи извне
18.01.2012
Год 2011-й: геополитические итоги
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.12 19:17
  • 6
Ядерный экспресс. Почему ракетные поезда России не давали США покоя
  • 03.12 19:13
  • 84
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 03.12 19:04
  • 52
Магистраль из советского прошлого
  • 03.12 18:31
  • 1
"Золотая орда" вместо "Серого волка"
  • 03.12 16:56
  • 2
Сплошное поле: новейшая система "Контейнер" защитит Россию
  • 03.12 16:12
  • 15
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 03.12 15:26
  • 2
В сети обсуждается фото применения боевого робота "Уран-9" в Сирии
  • 03.12 15:19
  • 3
Один на всех: ЗРК "Панцирь" уничтожит противника без экипажа
  • 03.12 15:18
  • 16
В "Роскосмосе" объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
  • 03.12 15:14
  • 18
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 03.12 14:46
  • 3
Китайские СМИ считают, что "Циркон" – это всего лишь копия китайского Dongfeng 17
  • 03.12 13:00
  • 63
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 03.12 12:32
  • 1957
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.12 12:05
  • 7
Поведение с мотором: "Супер Сухие" смогут летать, как вертолеты
  • 03.12 11:56
  • 3
Северное ПКБ закончило эскизное проектирование "Супер-Горшкова"