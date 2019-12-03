Владимир Путин: в ближайшие годы необходимо активно наращивать боевые возможности флота

Церемония вывода из эллинга АО "Амурский судостроительный завод" в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" строящегося для ВМФ России корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проекта 20380 (заводской номер 2103). Комсомольск-на-Амуре, 12.09.2019.

ЦАМТО, 2 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время необходимо наращивать потенциал флота, передает "РИА Новости".

"В ближайшие годы необходимо активно наращивать боевые возможности флота. Во многом это зависит от планового поступления в боевой состав ВМФ фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение гиперзвуковых ракет "Циркон", – сказал В.Путин на совещании по развитию ВМФ РФ.

По словам президента, это оружие становится чрезвычайно важным для сохранения стратегической стабильности.

Касаясь текущей ситуации, В.Путин подчеркнул, что "ВМФ России подтвердил свой высокий боевой потенциал в борьбе с террористами в Сирии. Я хочу еще раз отметить слаженность частей и соединений ВМФ, а также профессионализм участников операции: руководящего состава, военных моряков, летчиков морской авиации".

Открывая совещание В.Путин сообщил, что "по итогам предыдущих встреч в таком формате было дано несколько сотен поручений, но, что на мой взгляд важно, – не их количество, а важно то, как они исполняются. В целом, удовлетворительно: 70% исполнено, остальные все находятся в разных стадиях исполнения".

Президент отметил, что это означает, что совещания в Сочи востребованы и весьма эффективны, передает "РИА Новости".