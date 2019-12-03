Войти
ЦАМТО

Владимир Путин: в ближайшие годы необходимо активно наращивать боевые возможности флота

670
0
+1
Церемония вывода из эллинга АО "Амурский судостроительный завод" в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" строящегося для ВМФ России корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проекта 20380 (заводской номер 2103). Комсомольск-на-Амуре, 12.0
Церемония вывода из эллинга АО "Амурский судостроительный завод" в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" строящегося для ВМФ России корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проекта 20380 (заводской номер 2103). Комсомольск-на-Амуре, 12.09.2019.
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация", Khabkrai.ru и komcity.ru

ЦАМТО, 2 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время необходимо наращивать потенциал флота, передает "РИА Новости".

"В ближайшие годы необходимо активно наращивать боевые возможности флота. Во многом это зависит от планового поступления в боевой состав ВМФ фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение гиперзвуковых ракет "Циркон", – сказал В.Путин на совещании по развитию ВМФ РФ.

По словам президента, это оружие становится чрезвычайно важным для сохранения стратегической стабильности.

Касаясь текущей ситуации, В.Путин подчеркнул, что "ВМФ России подтвердил свой высокий боевой потенциал в борьбе с террористами в Сирии. Я хочу еще раз отметить слаженность частей и соединений ВМФ, а также профессионализм участников операции: руководящего состава, военных моряков, летчиков морской авиации".

Открывая совещание В.Путин сообщил, что "по итогам предыдущих встреч в таком формате было дано несколько сотен поручений, но, что на мой взгляд важно, – не их количество, а важно то, как они исполняются. В целом, удовлетворительно: 70% исполнено, остальные все находятся в разных стадиях исполнения".

Президент отметил, что это означает, что совещания в Сочи востребованы и весьма эффективны, передает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
03.12.2019
Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны и предприятий ОПК по развитию ВМФ
01.03.2019
Дальнобойные "Кинжалы"
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
28.02.2018
"Армату" — в серию. Какое перспективное оружие пойдет в войска до 2027 года
22.01.2018
Шапкозакидательство и завет адмирала Макарова
12.09.2016
Гонка за "Лидером" и колпак, полный блох
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.12 19:17
  • 6
Ядерный экспресс. Почему ракетные поезда России не давали США покоя
  • 03.12 19:13
  • 84
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 03.12 19:04
  • 52
Магистраль из советского прошлого
  • 03.12 18:31
  • 1
"Золотая орда" вместо "Серого волка"
  • 03.12 16:56
  • 2
Сплошное поле: новейшая система "Контейнер" защитит Россию
  • 03.12 16:12
  • 15
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 03.12 15:26
  • 2
В сети обсуждается фото применения боевого робота "Уран-9" в Сирии
  • 03.12 15:19
  • 3
Один на всех: ЗРК "Панцирь" уничтожит противника без экипажа
  • 03.12 15:18
  • 16
В "Роскосмосе" объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
  • 03.12 15:14
  • 18
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 03.12 14:46
  • 3
Китайские СМИ считают, что "Циркон" – это всего лишь копия китайского Dongfeng 17
  • 03.12 13:00
  • 63
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 03.12 12:32
  • 1957
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.12 12:05
  • 7
Поведение с мотором: "Супер Сухие" смогут летать, как вертолеты
  • 03.12 11:56
  • 3
Северное ПКБ закончило эскизное проектирование "Супер-Горшкова"