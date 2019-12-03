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Российская газета

Военные Северного флота провели первое занятие с ездовыми собаками

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Использование ездовых собак
Использование ездовых собак.
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

В отдельной арктической мотострелковой бригаде Северного флота в понедельник, 2 декабря, прошли первые в новом учебном году занятия с ездовыми собаками. В них приняли участие военнослужащие на лыжах и со штатным вооружением.

Как рассказал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, провела занятия рядовая арктической бригады Надежда Тимонина, которая является нештатным кинологом соединения. "РГ" писала о том, что она - опытный каюр и многократный призер всероссийских состязаний по ездовому спорту. Тимонина показывала военнослужащим Северного флота, как в упряжке снаряжать и расставлять ездовых собак, обучала необходимым командам.

Во время тренировки мотострелки отработали движение на лыжах за собаками по снегу и по насту, а также перевозили условно раненого бойца на нартах.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Проекты
Арктика
СФ
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