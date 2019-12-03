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Военное обозрение

Лётчиков ВВС США обучают и в виртуальной реальности

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Источник изображения: varjo.com

Поскольку ВВС США все чаще обращают внимание на виртуальную реальность для ускорения подготовки и сокращения затрат на обучение пилотов, канадская компания CAE рассчитывает заинтересовать американских военных своей новейшей разработкой в данной области. Кроме того, есть надежда на заказчиков и из других стран.

На этой неделе CAE представит публике свой курс обучения под названием CAE TRAX Academy и тренировочный комплекс на основе виртуальной реальности, который получил наименование Sprint.

Разработчики вдохновлялись успехом программы подготовки пилотов для ВВС США под названием Pilot Training Next. Эта система использует виртуальную реальность и другие передовые технологии для ускорения процесса выпуска новых пилотов, позволяя им быстрее и эффективнее продвигаться в обучении.

CAE надеется, что, создав продукт, опирающийся на принципы Pilot Training Next, сумеют продать военным Соединенных Штатов свою собственную разработку. По словам представителя разработчика, внедрение их системы поможет не только составлять индивидуальный план для каждого новичка, но и сумеет разгрузить людей-инструкторов, которые освободятся для решения других задач.

Отдельно отмечается, что всё оборудование для обучения в программе Sprint, включая гарнитуру Varjo VR-2, является стандартными коммерческими устройствами, которые могут быть модифицированы или заменены на аналоги в соответствии с потребностями клиента.

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Канада
США
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CAE
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