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Интерфакс-АВН

Новый дивизион С-300 заступил на дежурство под Воронежем

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Военнослужащий у зенитно-ракетной системы С-300. Архивное фото
Военнослужащий у зенитно-ракетной системы С-300. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Москва. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Второй дивизион модернизированных зенитных ракетных систем С-300 заступил на боевое дежурство в Воронежской области, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Расчёты мобильного зенитного ракетного комплекса С-300ПМ2 "Фаворит" зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа заступили на боевое дежурство", - говорится в сообщении.

23 ноября в пресс-службе ЗВО сообщили, что дислоцированный под Воронежем полк Ленинградской армии ВВС и ПВО получил второй дивизион С-300ПМ-2 и завершил программу перевооружения на модернизированные системы.

Штаб Шестой Ленинградской армии ВВС и ПВО расположен в Санкт-Петербурге. В составе армии - соединения истребительной, бомбардировочной, военно-транспортной и армейской авиации, а также соединения радиотехнических и зенитных ракетных войск. Согласно сайту Минобороны, в зоне ответственности армии - воздушное пространство Российской Федерации на площади около 2 млн квадратных километров и свыше 3 тыс. км государственной границы.

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Россия
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С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
Компании
Минoбороны РФ
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