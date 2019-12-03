Путин заявил о необходимости усилить боевой потенциал ВМФ РФ гиперзвуковыми "Цирконами"

Сочи (Бочаров ручей). 2 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент РФ Владимир Путин заявил, что боевой состав ВМФ России в ближайшие годы должен быть усилен фрегатами и подлодками, адаптированными под применение гиперзвуковых ракет.

"В ближайшие годы необходимо активно наращивать боевые возможности флота. Во многом это зависит от планового поступления в боевой состав ВМС фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение гиперзвуковых ракет "Циркон", - сказал Путин, выступая на первом из очередной серии совещаний по военной тематике.

"Это оружие становится чрезвычайно важным для сохранения стратегической стабильности", - подчеркнул президент.

Как сообщал "Интерфакс", cовременные российские корабли оснащают вертикальной пусковой установкой УКСК 3С14. Установка унифицирована для запуска нескольких типов ракет "Калибр", а также ракет "Оникс", "БраМос" и "Циркон".

20 февраля в послании Федеральному Собранию Путин заявил, что в России ведется успешная работа над гиперзвуковым оружием - морской ракетой "Циркон". Президент РФ тогда заявил, что "Циркон" будет способен поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тыс. километров со скоростью около 9 Махов (Мах - скорость звука).

Ракета "Циркон" разработана в реутовском "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). Предназначена для вооружения многоцелевых атомных подводных лодок "Ясень-М" и "Хаски", а также надводных кораблей.

Работы над "Цирконом" идут по графику, сообщил "Интерфаксу" в августе глава КТРВ Борис Обносов. "Работа ведётся интенсивно. Закончится в соответствии с согласованными с заказчиком сроками", - сказал Обносов, отвечая на вопрос о том, когда завершатся испытания ракеты.

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил в апреле "Интерфаксу", что "Циркон" может получить после модернизации тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов".

Гиперзвуковое оружие будет установлено на двух новых российских фрегатах "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов" - об этом было объявлено в апреле на церемонии закладки этих кораблей на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге.

Как сообщалось, "Цирконом" планируется, в частности, оснастить головной корвет проекта 20385 "Гремящий", построенный для Тихоокеанского флота.

Модернизируемые для Тихоокеанского флота РФ большой противолодочный корабль проекта 1155 "Маршал Шапошников" и многоцелевая атомная подводная лодка проекта 949А ("Антей ") "Иркутск" смогут применять ракеты "Циркон", заявил 8 ноября замминистра обороны России Алексей Криворучко.