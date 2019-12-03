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Интерфакс-АВН

Российский военный корабль сопровождает караван гражданских судов в Аденском заливе

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Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый"
Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый".
Источник изображения: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Москва. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Сторожевик Балтийского флота "Ярослав Мудрый" сопровождает в Аденском заливе караван гражданских судов, на которые для безопасности высадились российские морпехи, сообщил официальный представитель Балтфлота Роман Мартов.

"Экипаж сторожевого корабля "Ярослав Мудрый" совместно с танкером "Ельня" и морским буксиром "Виктор Конецкий" приступил к сопровождению каравана гражданских судов из акватории Красное моря в Аравийское", - сказал Мартов.

Он сообщил, что гражданский караван состоит из трех судов.

"На каждом из них находится группа сопровождения морской пехоты Балтийского флота", - сообщил представитель Балтфлота.

Через несколько дней суда прибудут в назначенную точку в Аравийском море, где российские моряки сформируют новый караван в обратном направлении.

Ранее в Красном море отряд кораблей БФ осуществил пополнение запасов воды и топлива, провел профилактические работы и контрольные антитеррористические учения.

По плану дальнего похода, отряд боевых кораблей Балтийского флота 10 декабря прибудет в порт Мармагао (Индия) для участия в морской части совместного российско-индийского межвидового военного учения "ИНДРА-2019".

Отряд кораблей Балтийского флота, выполняющий плановые задачи дальнего похода, покинул Балтийск 1 октября и взял курс в Индийский океан.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Ярослав Мудрый
Проекты
БФ
Военные учения
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