Российский военный корабль сопровождает караван гражданских судов в Аденском заливе

Москва. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Сторожевик Балтийского флота "Ярослав Мудрый" сопровождает в Аденском заливе караван гражданских судов, на которые для безопасности высадились российские морпехи, сообщил официальный представитель Балтфлота Роман Мартов.

"Экипаж сторожевого корабля "Ярослав Мудрый" совместно с танкером "Ельня" и морским буксиром "Виктор Конецкий" приступил к сопровождению каравана гражданских судов из акватории Красное моря в Аравийское", - сказал Мартов.

Он сообщил, что гражданский караван состоит из трех судов.

"На каждом из них находится группа сопровождения морской пехоты Балтийского флота", - сообщил представитель Балтфлота.

Через несколько дней суда прибудут в назначенную точку в Аравийском море, где российские моряки сформируют новый караван в обратном направлении.

Ранее в Красном море отряд кораблей БФ осуществил пополнение запасов воды и топлива, провел профилактические работы и контрольные антитеррористические учения.

По плану дальнего похода, отряд боевых кораблей Балтийского флота 10 декабря прибудет в порт Мармагао (Индия) для участия в морской части совместного российско-индийского межвидового военного учения "ИНДРА-2019".

Отряд кораблей Балтийского флота, выполняющий плановые задачи дальнего похода, покинул Балтийск 1 октября и взял курс в Индийский океан.