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Деловая газета "Взгляд"

Разработчик "Контейнера" рассказал о способностях новой РЛС

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Радиолокационная станция загоризонтного обнаружения "Контейнер"
Радиолокационная станция загоризонтного обнаружения "Контейнер".
Источник изображения: Вестник Мордовии

Новая загоризонтная радиолокационная станция "Контейнер" сможет обнаруживать все типы аэродинамических целей, сообщили в пресс-службе "НПК "Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи" (НИИДАР, входит в РТИ).

"Новая РЛС "Контейнер" может обнаруживать все типы аэродинамических целей. Это и самолеты боевой, стратегической авиации, и крылатые ракеты, и гиперзвуковые летательные аппараты, и так далее", – передает РИА "Новости" сообщение компании.

Там добавили, что всего планируется построить четыре таких станции для прикрытия западного, восточного, северо-западного и южного направлений.

Накануне на боевое дежурство в России заступила первая загоризонтная РЛС "Контейнер". По словам главного конструктора станции, РЛС "Контейнер" видит F-35 за 3 тыс. километров.

Ранее в Минобороны раскрыли уникальные возможности новейшей российской РЛС. Также было названо, сколько всего таких станций планируется развернуть.

Напомним, к концу 2018 года вдоль границ России завершилось создание сплошного радиолокационного поля, гарантирующего обнаружение баллистических ракет со всех направлений. Система была создана на базе РЛС типа "Воронеж".



Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
29Б6 Контейнер
F-35
Компании
НИИДАР
Проекты
ГЗЛА
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