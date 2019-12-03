Разработчик "Контейнера" рассказал о способностях новой РЛС

Новая загоризонтная радиолокационная станция "Контейнер" сможет обнаруживать все типы аэродинамических целей, сообщили в пресс-службе "НПК "Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи" (НИИДАР, входит в РТИ).

"Новая РЛС "Контейнер" может обнаруживать все типы аэродинамических целей. Это и самолеты боевой, стратегической авиации, и крылатые ракеты, и гиперзвуковые летательные аппараты, и так далее", – передает РИА "Новости" сообщение компании.

Там добавили, что всего планируется построить четыре таких станции для прикрытия западного, восточного, северо-западного и южного направлений.

Накануне на боевое дежурство в России заступила первая загоризонтная РЛС "Контейнер". По словам главного конструктора станции, РЛС "Контейнер" видит F-35 за 3 тыс. километров.

Ранее в Минобороны раскрыли уникальные возможности новейшей российской РЛС. Также было названо, сколько всего таких станций планируется развернуть.

Напомним, к концу 2018 года вдоль границ России завершилось создание сплошного радиолокационного поля, гарантирующего обнаружение баллистических ракет со всех направлений. Система была создана на базе РЛС типа "Воронеж".

Дмитрий Зубарев