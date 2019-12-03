Сомалийские пираты вели себя тихо

Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" продемонстрировал Андреевский флаг в районе, где особенно активны морские разбойники.

"Перекоп", совершающий дальний поход, миновал Аденский залив, Красное море, Суэцкий канал и вышел в Средиземное море. Следуя мимо берегов Сомали, экипаж был готов в любой момент прийти на помощь судам, подвергшимся нападению. Однако переход через зону пиратской активности обошелся без инцидентов.

В настоящее время УК держит курс на Севастополь, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по БФ капитан 1-го ранга Роман Мартов. На его борту постоянно находятся группы курсантов – будущих штурманов, механиков и судоводителей. Смена учебных групп происходит в крупных портах России. Сейчас на "Перекопе" проходят морскую практику более 100 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С.О. Макарова и ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (Санкт-Петербург).

В поход вокруг Евразии "Перекоп" отправился 5 июля из Кронштадта. За время плавания он побывает в четырех океанах, оставив за кормой более 20 тысяч морских миль.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)