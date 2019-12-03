Войти
Военно-промышленный курьер

Сомалийские пираты вели себя тихо

477
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" продемонстрировал Андреевский флаг в районе, где особенно активны морские разбойники.

"Перекоп", совершающий дальний поход, миновал Аденский залив, Красное море, Суэцкий канал и вышел в Средиземное море. Следуя мимо берегов Сомали, экипаж был готов в любой момент прийти на помощь судам, подвергшимся нападению. Однако переход через зону пиратской активности обошелся без инцидентов.

В настоящее время УК держит курс на Севастополь, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по БФ капитан 1-го ранга Роман Мартов. На его борту постоянно находятся группы курсантов – будущих штурманов, механиков и судоводителей. Смена учебных групп происходит в крупных портах России. Сейчас на "Перекопе" проходят морскую практику более 100 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С.О. Макарова и ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (Санкт-Петербург).

В поход вокруг Евразии "Перекоп" отправился 5 июля из Кронштадта. За время плавания он побывает в четырех океанах, оставив за кормой более 20 тысяч морских миль.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мали
Россия
Сомали
Проекты
БФ
Военные учения
Похожие новости
28.11.2019
Морской пехоте Военно-Морского Флота России - 314 лет
25.12.2018
VnExpress (Вьетнам): пять самых элитных спецподразделений России
25.06.2012
Оружие России: 67 лет спустя
31.12.2011
Российский флот сегодня: итоги 2011 года
30.11.2010
ВМФ готовится защищать российскую нефть
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.12 19:25
  • 19
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 03.12 19:17
  • 6
Ядерный экспресс. Почему ракетные поезда России не давали США покоя
  • 03.12 19:13
  • 84
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 03.12 19:04
  • 52
Магистраль из советского прошлого
  • 03.12 18:31
  • 1
"Золотая орда" вместо "Серого волка"
  • 03.12 16:56
  • 2
Сплошное поле: новейшая система "Контейнер" защитит Россию
  • 03.12 16:12
  • 15
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 03.12 15:26
  • 2
В сети обсуждается фото применения боевого робота "Уран-9" в Сирии
  • 03.12 15:19
  • 3
Один на всех: ЗРК "Панцирь" уничтожит противника без экипажа
  • 03.12 15:18
  • 16
В "Роскосмосе" объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
  • 03.12 14:46
  • 3
Китайские СМИ считают, что "Циркон" – это всего лишь копия китайского Dongfeng 17
  • 03.12 13:00
  • 63
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 03.12 12:32
  • 1957
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.12 12:05
  • 7
Поведение с мотором: "Супер Сухие" смогут летать, как вертолеты
  • 03.12 11:56
  • 3
Северное ПКБ закончило эскизное проектирование "Супер-Горшкова"