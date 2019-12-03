В Турции считают, что С-400 укрепит обороноспособность НАТО

Приобретение Турцией российских систем ПВО С-400 не снизит, а укрепит обороноспособность НАТО, заявил член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи.

"Турция должна забрать у России системы ПВО С-400 - это не снижает, а наоборот, еще больше укрепляет обороноспособность НАТО. Но мы делаем это не для НАТО, а для укрепления собственной системы ПВО", - цитирует Сафи РИА Новости.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил, что лидеры НАТО на саммите в Лондоне повторят президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что использование С-400 несовместимо со статусом члена альянса.

Ранее сообщилось, что Турция начинает тестирование работы радаров приобретенных у РФ систем ПВО С-400, для этой цели в воздух будут подняты истребители F-16 и другие самолеты. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что начало испытаний вызывает беспокойство у США, но Вашингтон продолжает обсуждать с Анкарой этот вопрос.

Эрдоган заявил, что поиск урегулирования разногласий с США по этому вопросу будет идти до апреля 2020 года.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.

Встреча лидеров стран НАТО пройдет в Лондоне 3-4 декабря.