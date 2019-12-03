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Российская газета

Точно не "Оса": саудовский Apache уничтожили неизвестной ракетой

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До сих не установлено, каким оружием был уничтожен в минувшую пятницу вертолет саудовских ВВС AH-64 Apache. Хуситы анонсировали презентацию этой ракеты, сообщив, что она "создана с применением новых технологий". Но к утру понедельника ясности в этом вопросе так и не наступило.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, размещенные в Сети видеокадры все только запутывают.

"Изображение пусковой установки специально для секретности максимально размыто, однако можно понять, что сбили из какой-то компактной системы, разделенной на отдельные пусковую установку и пульт управления, вроде английской Rapier. Этот комплекс, в зависимости от модификации, может поражать цели на высотах 3 000-5 000 метров .

В то же время нельзя исключать, что применен какой-то новый вариант, использующий советские авиационные ракеты Р-27Т или Р-73 с тепловой головкой наведения.

В любом случае можно точно утверждать, что это не боевая машина зенитного ракетного комплекса "Оса". Она слишком велика, чтобы применять ее там", - поясняет Лямин.

Также стало известно о новой потере вооруженных сил Саудовской Аравии. Хуситам удалось сбить разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат Wing Loong китайского производства. Обнародованы фотографии обнаруженных обломков этого БПЛА.



Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Саудовская Аравия
Продукция
AH-64
Pterodactyl I
Оса-АКМ
Проекты
БПЛА
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