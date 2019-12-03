Войти
ЦАМТО

Правительство Румынии одобрило покупку дополнительных истребителей F-16

645
0
0
Истребитель F-16 ВВС Румынии.
Истребитель F-16 ВВС Румынии.
Источник изображения: defence-blog.com

ЦАМТО, 2 декабря. Как заявил на заседании Высшего совета национальной обороны Румынии CSAT (Supreme Council of National Defence) президент Клаус Йоханнис, новое правительство страны одобрило законопроект о покупке пяти дополнительных истребителей F-16 и представит его на утверждение парламента.

Как сообщает Romania-insider.com со ссылкой на ресурс G4media.ro, президент пояснил, что любые закупки на сумму более 100 млн. евро должны быть одобрены парламентом Румынии. Согласно планам, Минобороны Румынии приобретет 5 истребителей F-16 в той же конфигурации, что и 12 машин, поставленных ранее.

К.Йоханнис также подтвердил намерение правительства поддерживать расходы на оборону на уровне 2% ВВП. Кроме того, в соответствии с решением CSAT, численность военнослужащих, которые могут принимать участие в операциях за рубежом, увеличена на 200 человек – до 2100 человек.

Как сообщал ЦАМТО, в настоящее время на вооружении ВВС Румынии имеется 12 истребителей F-16AM/BM MLU Блок.15 "Файтинг Фалкон", приобретенных из состава ВВС Португалии, включая девять одноместных F-16AM и три двухместных F-16BM. Поставка самолетов была реализована с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года. Они вошли в состав 53-й истребительной эскадрильи в Фетешти.

Министерство обороны Португалии 22 августа 2019 года объявило о принятой правительством страны резолюции, разрешающей ВВС страны профинансировать затраты, связанные с продажей дополнительно 5 истребителей F-16 в Румынию. Позднее данные расходы будут полностью покрыты за счет нового договора купли-продажи.

Общая стоимость приобретения самолетов для Румынии пока не раскрывается, но ранее румынские СМИ сообщали, что стоимость покупки 5 дополнительных самолетов, их восстановления, обслуживания, а также подготовки личного состава, оценивается в 250 млн. евро.

Закупка F-16 производится в рамках программы замены устаревших МиГ-21.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Португалия
Румыния
Продукция
F-16
МиГ-21
Похожие новости
16.03.2017
Минобороны Румынии намерено приобрести 20 дополнительных истребителей F-16
15.10.2013
Румыния купила у Португалии истребители F-16
16.07.2013
Президент Румынии одобрил закупку истребителей для ВВС страны
25.06.2013
Без поблажек США для партнеров по НАТО: Румыния "модернизирует" свои ВВС за счет подержанных F-16 из Португалии
27.08.2012
Румыния может приобрести истребители F-16 из состава ВВС Португалии
01.06.2012
Португалия и Нидерланды предложили Румынии истребители F-16
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.12 19:17
  • 6
Ядерный экспресс. Почему ракетные поезда России не давали США покоя
  • 03.12 19:13
  • 84
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 03.12 19:04
  • 52
Магистраль из советского прошлого
  • 03.12 18:31
  • 1
"Золотая орда" вместо "Серого волка"
  • 03.12 16:56
  • 2
Сплошное поле: новейшая система "Контейнер" защитит Россию
  • 03.12 16:12
  • 15
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 03.12 15:26
  • 2
В сети обсуждается фото применения боевого робота "Уран-9" в Сирии
  • 03.12 15:19
  • 3
Один на всех: ЗРК "Панцирь" уничтожит противника без экипажа
  • 03.12 15:18
  • 16
В "Роскосмосе" объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
  • 03.12 15:14
  • 18
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 03.12 14:46
  • 3
Китайские СМИ считают, что "Циркон" – это всего лишь копия китайского Dongfeng 17
  • 03.12 13:00
  • 63
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 03.12 12:32
  • 1957
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.12 12:05
  • 7
Поведение с мотором: "Супер Сухие" смогут летать, как вертолеты
  • 03.12 11:56
  • 3
Северное ПКБ закончило эскизное проектирование "Супер-Горшкова"