Правительство Румынии одобрило покупку дополнительных истребителей F-16

ЦАМТО, 2 декабря. Как заявил на заседании Высшего совета национальной обороны Румынии CSAT (Supreme Council of National Defence) президент Клаус Йоханнис, новое правительство страны одобрило законопроект о покупке пяти дополнительных истребителей F-16 и представит его на утверждение парламента.

Как сообщает Romania-insider.com со ссылкой на ресурс G4media.ro, президент пояснил, что любые закупки на сумму более 100 млн. евро должны быть одобрены парламентом Румынии. Согласно планам, Минобороны Румынии приобретет 5 истребителей F-16 в той же конфигурации, что и 12 машин, поставленных ранее.

К.Йоханнис также подтвердил намерение правительства поддерживать расходы на оборону на уровне 2% ВВП. Кроме того, в соответствии с решением CSAT, численность военнослужащих, которые могут принимать участие в операциях за рубежом, увеличена на 200 человек – до 2100 человек.

Как сообщал ЦАМТО, в настоящее время на вооружении ВВС Румынии имеется 12 истребителей F-16AM/BM MLU Блок.15 "Файтинг Фалкон", приобретенных из состава ВВС Португалии, включая девять одноместных F-16AM и три двухместных F-16BM. Поставка самолетов была реализована с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года. Они вошли в состав 53-й истребительной эскадрильи в Фетешти.

Министерство обороны Португалии 22 августа 2019 года объявило о принятой правительством страны резолюции, разрешающей ВВС страны профинансировать затраты, связанные с продажей дополнительно 5 истребителей F-16 в Румынию. Позднее данные расходы будут полностью покрыты за счет нового договора купли-продажи.

Общая стоимость приобретения самолетов для Румынии пока не раскрывается, но ранее румынские СМИ сообщали, что стоимость покупки 5 дополнительных самолетов, их восстановления, обслуживания, а также подготовки личного состава, оценивается в 250 млн. евро.

Закупка F-16 производится в рамках программы замены устаревших МиГ-21.