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Военное обозрение

В сети обсуждается фото применения боевого робота "Уран-9" в Сирии

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Источник изображения: topwar.ru

В сети обсуждается снимок, на котором запечатлён российский армейский робототехнический комплекс в Сирии. Речь идёт о многофункциональном робототехническом комплексе "Уран-9", оснащённом боевым модулем с 30-мм пушкой, противотанковыми управляемыми ракетами и 7,62-мм пулемётом.

Для "Урана-9" это очередной этап испытаний, причём проводится он в реальных боевых условиях.

Армейский боевой робот находится на боевой позиции в полуразрушенном здании.

Нужно отметить, что разговоры о применении "Урана-9" в Сирийской Арабской Республике шли и раньше. В частности, весной этого года появилась публикация с заявлением от имени замначальника ГШ ВС РФ, который отметил, что разработчики боевого робота в ходе эксплуатации машины в Сирии устранили основные недостатки и недоработки. После этого, как было отмечено, "Уран-9" готов к эксплуатации в ВС РФ.

Боевой робот "Уран-9" является, по сути, многоцелевой платформой, на которую, в зависимости от решаемой задачи, можно устанавливать различные вооружения, включая, например, реактивные огнемёты.

При этом комплекс может действовать как автономно, так и под управлением военного оператора. В Сирии "Уран-9" эксплуатировался в обоих из указанных вариантов ведения боевых действий.

Источник изображения: topwar.ru

О месте съёмки "Урана-9" в САР на данный момент не сообщается.

Ранее в Сирии применялся и робототехнический комплекс "Уран-6". Его использовали, например, при разминировании Пальмиры (Тадмора).

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2 комментария
№1
03.12.2019 15:16
Цитата, q
При этом комплекс может действовать как автономно, так и под управлением военного оператора. В Сирии "Уран-9" эксплуатировался в обоих из указанных вариантов ведения боевых действий.
        "Уран-9" не имеет автономного режима управления, это чисто дистанционно управляемый комплекс, причем для его управления нужно аж два оператора + машина управления на шасси автомобиля ?+ транспортная машина. Одним словом это не подарок командирам подразделений. Не лучше бы было роботизировать,  например, БМП-2 или 3 + машина управления на аналогичной базе - транспортная машина.
-1
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№2
03.12.2019 15:26
Цитата, Кочколаз сообщ. №1
  "Уран-9" не имеет автономного режима управления, это чисто дистанционно управляемый комплекс

"Уран-9" может двигаться по заданному маршруту, без участия оператора https://766uptk.ru/index.php?do=static&page=bmrk
Насчёт стрельбы без оператора в открытых источниках ничего не говорится. Но, вероятно, если создадут соответствующее ПО, со временем сможет.
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