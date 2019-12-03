В сети обсуждается фото применения боевого робота "Уран-9" в Сирии

Источник изображения: topwar.ru

В сети обсуждается снимок, на котором запечатлён российский армейский робототехнический комплекс в Сирии. Речь идёт о многофункциональном робототехническом комплексе "Уран-9", оснащённом боевым модулем с 30-мм пушкой, противотанковыми управляемыми ракетами и 7,62-мм пулемётом.

Для "Урана-9" это очередной этап испытаний, причём проводится он в реальных боевых условиях.

Армейский боевой робот находится на боевой позиции в полуразрушенном здании.

Нужно отметить, что разговоры о применении "Урана-9" в Сирийской Арабской Республике шли и раньше. В частности, весной этого года появилась публикация с заявлением от имени замначальника ГШ ВС РФ, который отметил, что разработчики боевого робота в ходе эксплуатации машины в Сирии устранили основные недостатки и недоработки. После этого, как было отмечено, "Уран-9" готов к эксплуатации в ВС РФ.

Боевой робот "Уран-9" является, по сути, многоцелевой платформой, на которую, в зависимости от решаемой задачи, можно устанавливать различные вооружения, включая, например, реактивные огнемёты.

При этом комплекс может действовать как автономно, так и под управлением военного оператора. В Сирии "Уран-9" эксплуатировался в обоих из указанных вариантов ведения боевых действий.

Источник изображения: topwar.ru

О месте съёмки "Урана-9" в САР на данный момент не сообщается.

Ранее в Сирии применялся и робототехнический комплекс "Уран-6". Его использовали, например, при разминировании Пальмиры (Тадмора).