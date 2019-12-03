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Военное обозрение

Российские танкисты проведут учения в Лаосе

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Источник изображения: Facebook/ Lao Army

Российские военные завершают подготовку танковых подразделений к учениям "Ларос-2019" (Лаос-Россия), которые пройдут на территории Лаоса. Мероприятие подобного рода состоится впервые в истории двусторонних отношений.

На тренировках, которые, как сообщается, пройдут в три этапа с 10 по 19 декабря, армия Лаоса предоставит для использования российским гостям свое вооружение и военную технику, включая танки Т-72, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Согласно опубликованным данным, в "Ларос-2019" примут участие более 500 военнослужащих обеих стран. Учения призваны помочь укреплению сотрудничества между двумя государствами, в том числе в плане противодействия международному терроризму.

Две страны давно сотрудничают в военной сфере. Российские саперы задействованы в разминировании на территории этого азиатского государства, где по сей день ликвидируются последствия американских бомбардировок в период Вьетнамской войны.

В январе Минобороны РФ сообщило, что правительство Лаоса передало России 30 танков Т-34-85, хотя позже в СМИ появились сообщения, что эти танки, судя по всему, имеют не советское происхождение, а изготовлены на заводах Чехословакии. Впрочем, ряд источников упомянул, что "подарок" также не вполне безвозмездный, ибо Кремль передал лаосским военным танки Т-72 и учебно-тренировочные самолёты Як-130.

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Вьетнам
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