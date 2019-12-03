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Российская газета

Сирийский опыт: появилось новое фото ракетно-пушечного "Урана-9"

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Источник изображения: rg.ru

Российский многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9", как и многие новейшие образцы отечественных вооружений, прошел проверку Сирией.

В Сети появилась первая фотография этой похожей на небольшой танк боевой машины сделанная, предположительно, в данной "горячей точке". По крайней мере, характерный камуфляж и окружение подтверждают эту теорию.

Сообщалось, что командировка на Ближний Восток позволила выявить, а затем устранить имевшиеся конструктивные недостатки. В результате "Уран-9" в начале текущего года был принят на вооружение специальных подразделений Российской армии.

На проходившем в Подмосковье Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" этот робот был продемонстрирован в одном ряду с танком Т-14 и БМП Т-15, созданными на платформе "Армата", боевой машиной пехоты "Курганец-25", бронетранспортером "Бумеранг", а также другими новейшими образцами отечественной техники. Там же сообщалось о скорых закупках этого комплекса.

Применение "Урана-9" позволит максимально минимизировать или даже полностью исключить потери личного состава в ходе боевых операций. Например, во время действий подразделений разведки или антитеррора в условиях города. Максимальный отрыв от пункта управления составляет 3000 м.

Необитаемая машина вооружена 30-мм малокалиберной автоматической пушкой 2А72, спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТМ.

На борту имеются противотанковые управляемые ракеты "Атака", уничтожающие цели на дальности 5 000 метров, а также реактивные пехотные огнеметы "Шмель-М".

Телевизионные и тепловизионные системы позволяют эффективно вести боевые действия как днем, так и ночью.

Скорость движения достигает 35 км/час. Запас хода - 200 км. Боевая масса - 12 000 кг.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
2А72
Армата
Атака
Бумеранг
Курганец-25
ПКТМ
Т-15
Уран-9
Шмель-М
Проекты
АРМИ-20XX
Робот
РТК
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