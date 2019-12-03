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Российская газета

Желаемое за действительное: в США недооценили оборону РФ в Арктике

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ВМФ России все еще использует в Арктике "винтажную" крылатую ракету "Термит", разработанную в 50-е годы прошлого столетия, сообщает Forbes.

"Как и автомат Калашникова АК-47 и танк Т-55, ракетный комплекс Styx (по классификации НАТО - прим. "РГ") является свидетельством долголетия советской техники. Хотя винтовка и танк были отправлены в резерв, эта массивная ракета все еще стоит на вооружении российских войск", - сказано в статье.

Поводом для публикации, судя по всему, стал учебный пуск ракет "Термит", произведенный некоторое время назад. Автор отмечает, что эта ракета, как и комплекс "Рубеж", давно устарела. Но при этом почему-то лишь вскользь упоминает, что в Арктике также размещены и гораздо более современные системы береговой обороны, а комплексами "Рубеж" на Северном флоте вооружен, по данным за 2018 год, всего один полк.

Напомним, ранее командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев сообщил "РГ", что безопасность судоходства на Северном морском пути будут обеспечивать береговые ракетные комплексы "Бастион". Они уже размещены не только в материковой части российского Заполярья, но и на архипелагах Новосибирские острова и Земля Франца-Иосифа.

За счет подвижности только один "Бастион" способен прикрыть от десанта противника 600 километров побережья. Для его развертывания в боевое положение требуется всего пять минут. Сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета "Оникс" имеет дальность поражения до 500 километров, ее скорость достигает 750 метров в секунду. Интервал между пусками ракет составляет всего 2,5 секунды. Комплекс способен уничтожать корабли противника даже в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Российскую Арктику также смогут прикрыть МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". 30 ноября взлетевший с аэродрома Оленегорск самолет произвел пуск ракеты по полигону Пембой, расположенному к северо-востоку от Воркуты. В ходе полета скорость боеприпаса Х-47М2 достигла 10 Махов. Как пишут иностранные СМИ, истребители МиГ-31, вооруженные "Кинжалами", станут ключом к контролю арктического региона.

"В сочетании с высокой надежностью самого МиГ-31 это позволит российским военным наносить удары по целям на расстоянии до 5 000 километров от своих авиабаз и даже дальше, если самолет дозаправится во время полета. При этом все американские "активы" - от военных баз до корабельных группировок - будут подвергнуты ударам в случае начала войны", - отмечает издание Military Watch.


Николай Грищенко

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Страны
Россия
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Продукция
АК-74 "Калашников"
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