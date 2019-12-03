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ЦАМТО

Минобороны России передан первый вертолет Ми-38Т

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Ми-38Т
Ми-38Т.
Источник изображения: © Пресс-служба холдинга "Вертолеты России"

ЦАМТО, 2 декабря. Министерству обороны России передан первый военно-транспортный Ми-38Т. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Она (машина – прим. ред.) находятся в опытной эксплуатации. До конца года передадим <...> вторую", – уточнил он.

Дальность полета Ми-38Т в транспортной конфигурации составляет до 1000 км (с дополнительными топливными баками). При максимальной взлетной массе в 15,6 т вертолет способен взять на борт или на внешней подвеске 5 т полезного груза.

При разработке интерьера применили современные технические решения: вместо традиционного размещения двигателей перед главным редуктором на Ми-38Т реализовали схему с их "задним" расположением. Это позволило снизить аэродинамическое сопротивление и уровень шума в кабине, а также повысить безопасность машины, отмечает агентство.

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Россия
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Ми-38
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