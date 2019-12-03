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ЦАМТО

Вдоль российских границ будет создано сплошное радиолокационное поле

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Приемная часть радиолокационной станции "Контейнер"
Приемная часть радиолокационной станции "Контейнер".
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

ЦАМТО, 2 декабря. Вдоль российских границ будет создано сплошное радиолокационное поле, которое позволит своевременно фиксировать пуски крылатых ракет, а также полеты боевой авиации и других воздушных целей, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны.

Сейчас в России действует сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. В систему входят РЛС типа "Воронеж", позволяющие отследить пуски баллистических ракет.

Новая радиолокационная система, как отметили в военном ведомстве, будет аналогична действующей. Она будет состоять из загоризонтных станций типа "Контейнер", первая из которых заступила на боевое дежурство 1 декабря в Мордовии. Следующая станция этого типа будет прикрывать Арктику.

Загоризонтная РЛС "Контейнер" в Мордовии находилась на опытно-боевом дежурстве с 1 декабря 2018 года.

Ранее главный конструктор "Контейнера" Михаил Петров рассказал, что новая РЛС способна обнаружить самолеты, выполненные по технологии "стелс", на расстоянии в три тысячи километров. Дальность обнаружения РЛС достигается за счет того, что она фиксирует отраженный от ионосферы радиосигнал.

М.Петров добавил, что одна из сложнейших задач, которую решает аппаратура комплекса при обработке сигнала – выделение таких целей, как бомбардировщики, крылатые ракеты, палубная авиация, на фоне земной поверхности и помех, отмечает агентство.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
29Б6 Контейнер
Проекты
Арктика
СПРН
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1 комментарий
№1
03.12.2019 04:48
Интересно, означает ли введение в строй РЛС «Контейнер», решение Россией проблемы целеуказания для противокорабельных ракет и ракет ЗРК на их максимальную дальность, в том числи по малозаметным, низколетящим целям. Если это так, то это прорыв.
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