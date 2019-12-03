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ЦАМТО

Стоимость разработки и строительства первого российского авианосца оценивается в 300-400 млрд. рублей

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Масштабный макет авианосца "Ламантин".
Масштабный макет авианосца "Ламантин".
Источник изображения: flotprom.ru

ЦАМТО, 2 декабря. Концепция нового российского авианосца предусматривает создание корабля водоизмещением до 70 тыс. т, стоимость его разработки и строительства оценивается в 300-400 млрд. руб., сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ОПК.

Сейчас в составе ВМФ России всего один авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" водоизмещением 59 тыс. т, который находится в ремонте.

"На последних совещаниях промышленности и командования ВМФ России мы пришли к общему выводу, что оптимальное водоизмещение для нового российского авианосца – от 65 до 70 тыс. т", – сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что средства на разработку и строительство авианосца не предусмотрены текущей Государственной программой вооружений (ГПВ 2018-2027 гг.).

Источник "РИА Новости" добавил, что на сегодняшний день военное ведомство не определилось, какая из предлагаемых проектно-конструкторскими бюро концепций ляжет в основу нового авианосца.

По его словам, существует несколько инициативных проектов, в том числе представленный в 2019 году на международном военно-морском салоне Невским ПКБ авианосец "Ламантин". По замыслу разработчиков этого проекта, на корабле водоизмещением 80-90 тыс. т могут базироваться до 60 различных летательных аппаратов и 6-10 беспилотников.

Кроме того, Крыловский научный центр предложил проект авианосца "Шторм" водоизмещением 80-90 тыс. т и длиной 300 м. Предполагается, что на данном корабле можно будет размещать до 90 летательных аппаратов, включая беспилотники.

Российское военное руководство неоднократно заявляло о необходимости строительства нового авианосца, однако если это решение будет принято, оно может быть реализовано после выполнения текущей госпрограммы вооружений 2018-2027 гг.

Предполагается, что технологии строительства авианесущих кораблей будут отработаны при создании двух универсальных кораблей-доков (отечественный аналог "Мистралей"), которые в 2020 году будут заложены на заводе "Залив" в Керчи, передает "РИА Новости".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Мистраль (Mistral)
Компании
Залив СЗ
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
1143 Кречет
2020-й год
23000 Шторм
Авианосец
БПЛА
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