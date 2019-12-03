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Российская газета

Минобороны РФ получило первый военно-транспортный Ми-38Т

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Источник изображения: Павел Львов / РИА Новости

Министерству обороны России передали первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т. Второй военные получат до конца нынешнего года.

Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский. Что касается первой машины, то она уже находится в опытной эксплуатации.

"РГ" писала о том, что опытный образец вертолета Ми-38Т показали на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Ми-38Т создан на базе сертифицированного гражданского вертолета Ми-38. Он получил дополнительные функции для выполнения транспортно-десантных задач. У вертолета новые высокоэкономичные двигатели отечественного производства и интегрированный цифровой пилотажно-навигационный комплекс.

Автоматика позволяет вертолету выполнять полет, зависание, а дополнительные опоры на шасси - посадку на мягкий грунт и снег. Вертолет способен перевозить пять тонн полезного груза.


Светлана Цыганкова

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