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ЦАМТО

Обучение в вузах Сухопутных войск осуществляется на современных образцах ВВСТ

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1Л260-Е
Радиолокационная станция разведки позиций ракет и артиллерии 1Л260-Е комплекса «Зоопарк-1М».
Источник изображения: http://www.oaoapz.com/

ЦАМТО, 2 декабря. В целях обеспечения опережающей подготовки специалистов в вузы Сухопутных войск в первоочередном порядке поставляются современные образцы вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ).

В Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации курсанты и слушатели изучают все существующие, в том числе современные зенитные ракетные комплексы и системы, средства автоматизированного управления "Поляна-Д4М1" и "Барнаул-Т", радиолокационное вооружение, в том числе новейшую станцию "Ниобий-СВ".

В Михайловской военной артиллерийской академии изучаются оперативно-тактические комплексы "Искандер", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С" и "Торнадо-Г", самоходные гаубицы "Мста-СМ", комплексы артиллерийской разведки "Зоопарк-1М" и "Аистенок";

В Московском и Дальневосточном высших общевойсковых командных училищах, Казанском высшем танковом командном училище и Новосибирском высшем военном командном училище занятия с курсантами проходят на современных образцах бронетанкового вооружения, таких как танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А.

Курсанты успешно отрабатывают учебные задачи на современной тренажерной базе, что позволяет повысить интенсивность проводимых мероприятий боевой подготовки, а также сократить финансовые расходы на подготовку специалистов, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.

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Страны
Россия
Продукция
Аистенок
Барнаул-Т
БМП-3
БТР-82
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